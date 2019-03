Usunięcie zaćmy i rezonans mają być bez limitów. Koniec kolejek w dolnośląskich szpitalach?

Limity na rezonans magnetyczny, tomografię komputerową oraz zabiegi usunięcia zaćmy mają przestać obowiązywać już 1 kwietnia. Tę zmianę zapowiedział na początku marca minister zdrowia Łukasz Szumowski. Oznacza ona, że placówki, które oferują te świadczenia, otrzymają pieniądze za wszystkie wykonania. Rozliczenia miałyby następować co kwartał, tak jak w przypadku pozostałych świadczeń nielimitowanych, czyli porodów, leczenia noworodków, zabiegów kardiologii inwazyjnej czy przeszczepów.

- W związku z oczekiwaniami pacjentów dotyczącymi lepszej dostępności, by szybciej wykonywać kluczowe elementy diagnostyki, zdecydowaliśmy, że będziemy finansowali w sposób bezlimitowy część świadczeń, w tym: tomografię komputerową i rezonans magnetyczny oraz świadczenia z zakresu usuwania zaćmy, które są niezwykle istotne, bo brak dobrego widzenia skutkuje stratami zdrowotnymi i pogorszeniem jakości życia - wyjaśniał minister Łukasz Szumowski.

Te informacje bardzo cieszą dyrektorów dolnośląskich szpitali, choć, co podkreślają, na razie o nowych zasadach wiedzą jedynie z doniesień medialnych.

- Nie mamy aneksu do umowy i nie wiemy jeszcze, czy na przykład nie będzie tam jakiś haczyków, które nasz optymizm ostudzą - mówią.

Grzegorz Kloc, dyrektor szpitala Latawiec w Świdnicy, gdzie np. na operacje zaćmy trzeba czekać kilka lat (obecnie pacjenci zapisywani są na wiosnę 2025 roku) nie kryje, że to dla pacjentów dobra wiadomość.

- Brak limitów oraz możliwość hospitalizacji jednodniowej na pewno skróci kolejki na okulistyce. Może nie od razu, bo musimy się przeorganizować, być może zatrudnić kolejnych lekarzy, ale to ogromna szansa - mówi dyrektor Kloc, który cieszy się podwójnie, bo w jego szpitalu od niedawna wykonuje się również badania nowoczesnym rezonansem magnetycznym. Zakupiono go za ponad 6 milionów złotych. - W ramach obecnych limitów mamy już komplet do końca roku, ale jeśli limity zastaną zniesione, to wydłużymy godziny pracy rezonansu i badań będziemy wykonywać dużo więcej - zapewnia.

Badanie to jest dziś przez lekarzy bardzo często zlecane, bo pozwala na rozpoznanie m.in. wielu rodzajów chorób układu nerwowego. Prywatnie kosztuje od kilkuset do nawet 1300 zł (rezonans całego kręgosłupa).