Uśmiech Dziecka -Wybieramy dzieci na okładkę gazety - ZGŁOŚ KANDYDATÓW

- Jak mawiał Janusz Korczak: kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat! - mówi Arkadiusz Franas, redaktor naczelny "Gazety Wrocławskiej". - I faktycznie nie ma nic piękniejszego na świecie, niż uśmiech dziecka. Udowodnimy to tworząc wielką galerię zdjęć uśmiechniętych maluchów z Dolnego Śląska. Wszystkie nadesłane zdjęcia ukażą się w gazecie, a najsłodsze uśmiechy wybrane przez naszych Czytelników, ozdobią pierwszą stronę gazety. Taka okładka, to będzie wyjątkowa pamiątka!

Do naszej galerii, można przesłać zdjęcie dziecka w każdym wieku. Nie musi to być profesjonalna fotografia. Wszak najpiękniejsze dziecięce uśmiechy, to te uchwycone w chwilach radości, podczas zabawy, zdjęcia zrobione telefonem przez rodziców.