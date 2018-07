(© Jarosław Jakubczak, Polska Press)

POGODA WE WROCŁAWIU. Urwanie chmury we Wrocławiu. W całym mieście pada deszcz. To ogromna ulewa, która może potrwać nawet kilka godzin. Opady deszczu będą mniejsze dopiero koło godziny 16.00. Miejscami mogą występować również burze. Około godziny 18.00 powinno się uspokoić. Przedstawiciele IMGW w związku z wczorajszym komunikatem o burzach pierwszego stopnia apelują o to, by pozostać w domach.

