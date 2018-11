Urtica Dzieciom - Planeta spełnionych marzeń

Tym razem uczestnicy zaproszeni zostali na #PlanetęMarzeń w podwrocławskim Zamku Topacz, która stała się w ostatnich miesiącach motywem przewodnim działań podejmowanych przez Fundację Urtica Dzieciom. Wzrok przykuwał ogromny statek kosmiczny, pozaziemska scenografia oraz obsługa wydarzenia, która wcieliła się oczywiście w role załogi. Byliśmy świadkami łączeń międzygalaktycznych, ale pojawiły się również prawdziwe gwiazdy, m.in. znany i lubiany aktor – Piotr Cyrwus, a o jednej z prac, zatytułowanej „Marzenia Małego Księcia”, opowiedział Mirosław Hermaszewski – pierwszy i jedyny w dotychczasowej historii Polak, który odbył lot w kosmos.

W programie znalazła się tzw. duża aukcja prowadzona przez stewarda – Pawła Krupskiego, obejmująca 35 obrazów, podczas której zebrano aż 206 900 zł, a także mała aukcja z 85 pracami „nie z tej ziemi”, jak nazywają je organizatorzy. Ta druga przyniosła 59 000 zł. Cały katalog zobaczyć można na: https://www.urticadzieciom.pl/#n_388-album-prac--urtica-dzieciom-2018. Dzieła małych artystów wyrażały emocje, ukazywały tęsknoty i oczywiście marzenia – od roztańczonych flamingów, jesiennych sadów, po wyjazd na Malediwy czy widok nieba podczas beztroskiego leżakowania na trawie. Najmłodsza autorka pracy ma 4 lata. Wszystkie powstały w ramach warsztatów plastycznych „Słoneczna Galeria”, realizowanych na dziecięcych oddziałach szpitalnych.

Ceny prac rozpoczynały się już od kilkuset złotych, najdroższym okazał się obraz „Miłość w Paryżu” namalowany przez 19-letniego Pawła z Zespołu Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, który znalazł swojego właściciela za imponującą kwotę 22 000 zł. Za niewiele mniej, bo 20 000 zł sprzedano barwną pracę „Zwariowana krowa”, do licytacji której zachęcał dziennikarz muzyczny – Artur Orzech. Na ten moment wiemy już, że udało się zebrać kwotę 265 900 zł, która powiększy się jeszcze po zakończeniu aukcji online, startującej 26 listopada br. Kierowana jest ona do wszystkich tych, którym los walczących z nowotworem dzieci nie jest obojętny. Z udostępnionego na www.urticadzieciom.pl katalogu będzie można licytować wybrane prace, wspierając tym samym działania programowe Fundacji Urtica Dzieciom.

Prawdziwą niespodzianką była piosenka: „Kolory marzeń” w wykonaniu Nicole Kuleszy, uczestniczki 9 edycji The Voice of Poland, która u nie jednego z zebranych na sali wywołała wzruszenie, szczególnie melodyjnym refrenem: „Niech wypełnią nas kolory, niech się spełni każdy sen. Niech nie kończą się wieczory, niech trwa błogi dzień. Niech już zawsze będzie lato, niech nie martwi nas już nic, każdą z chwil oddajmy za to, by szczęśliwym być!”

– Inspiracją do jej stworzenia była historia 12-letniej Anastazji Kiljańskiej, chorującej na białaczkę limfoblastyczną pacjentki kliniki Przylądek Nadziei, która pragnie zostać piosenkarką. To marzenie zachwyciło nas i ujęło za serce na tyle, że postanowiliśmy na miarę naszych możliwości, pomóc je spełnić – tłumaczy Katarzyna Cabaj, członek zarządu Fundacji Urtica Dzieciom.

Jakież było zdziwienie gości, gdy okazało się, że Nastka również pojawiła się na widowni! Współautorami słów są dzieci zmagające się z chorobami nowotworowymi, uczestnicy tegorocznych turnusów rehabilitacyjnych Urtica Dzieciom Camp. To maluchy na co dzień walczące z rakiem pisały o leżeniu na hamaku, nieosiągalnej dla wielu

z nich podróży samochodem, locie balonem i nadziei, która pomaga im żyć.

Wieczór uświetnił swoją obecnością także „DZIUBEK BAND”, czyli pierwsza w Polsce ekspresyjna fuzja instrumentów dętych z domieszką gitary elektrycznej, gitary basowej, piano i zestawu perkusyjnego pod batutą Mariusza Dziubka. W repertuarze znalazły się znane utwory w doskonałym wykonaniu zespołu, m.in. „Stand By Me” Ben E.Kinga, „Simply The Best” Tiny Turner czy „Happy” Pharela Williamsa, a na zakończenie poetyckie „Całe życie czekam na Ciebie” Mieczysława Szcześniaka.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak, Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz oraz Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak.

Fundacja Urtica Dzieciom została powołana do życia w kwietniu 2017 roku, jednak jako inicjatywa firmy Urtica Sp.

z o.o., będącej największym dystrybutorem leków na rynku szpitalnym, istnieje już od 21 lat. Jej celem jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi oraz ich rodzin. Organizacja wspiera i prowadzi inicjatywy o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym. Aktualnie z jej pomocy korzysta 18 placówek szpitalnych.

Ambasadorami przedsięwzięcia są m.in. Anna Dymna, prof. Alicja Chybicka, prof. Jan Miodek,

a także prof. Jerzy Stuhr. Więcej informacji dostępnych jest na

oraz