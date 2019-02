Urodziny Stiflera we wrocławskim klubie Antidotum

- Tego dnia przygotowaliśmy dla Was wielką domówkę w samym centrum miasta! Każdy kto oglądał Project X (film o wielkiej balandze) ten wie, że będzie grubo, a kto nie ten będzie mógł przekonać się na żywo… Żeby było ciekawiej, na nasz melanż zaprosiliśmy Stifler Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy z którym będziecie mogli sobie wypić kielonka, strzelić pamiątkową fotkę, a może nawet uda się Wam wkręcić na after ? No i na pewno sprawdzimy jego umiejętności za Dj’ka! Ponadto będą to jego oficjalne urodziny, na których nie może was zabraknąć - piszą organizatorzy na swoim FB.

► Data : 11.11.2018 ( 12.11 - wolny! )

► Start : 21.00

► Miejsce : ANTIDOTUM CLUB WROCŁAW ( Ul. Kiełbaśnicza 32 )

► Bilety : PRZEDSPRZEDAŻ – 20 złotych

WEJŚCIE OD ROCZNIKA 2002!

