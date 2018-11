Ukryta kamera w przychodni Dolmed. Będą kary dla lekarza i pacjentów

Nad tą sprawą pracują policjanci z wydziału do walki z korupcją dolnośląskiej komendy wojewódzkiej oraz Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Głównym dowodem są filmy nagrane policyjną kamerą zamontowaną w tajemnicy w gabinecie lekarza Jak długo nagrywano wizyty pacjentów? Tego nie wiadomo. To tajemnica śledztwa. Wrocławski lekarz to internista i tzw. lekarz sądowy. Czyli taki, który ma uprawnienia, by usprawiedliwiać nieobecność na rozprawach. Przyjmował m. in. w jednej z największych przychodni Wrocławia – Dolmedzie.

Usłyszał pięć zarzutów przyjęcia łapówek. Rok temu trafił nawet do aresztu. W ostatnim czasie śledczy przesłali sądowi pierwsze dwa akty oskarżenia. Jeden dotyczy kobiety, która za 100 złotych otrzymała zwolnienie ze sprawy karnej dla członka swojej rodziny. Chodzi o osobę oskarżoną o przestępstwo, która odpowiadała przed sądem w Kielcach. Dwie inne osoby to mężczyźni. Jeden z nich zapłacił trzy razy po 50 złotych za zwolnienia ze sprawy cywilnej. A drugi dwa razy po 50 za usprawiedliwienie nieobecności w sądzie pracy. Śledztwo dotyczące doktora wciąż trwa.