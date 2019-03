Ukraińcy mieli pracować w Polsce, ale wybrali... Czechy. Zatrzymała ich Straż Graniczna

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze w trakcie kontroli osób, które podróżowały autobusem kursowym relacji Kamieniec Podolski-Praga wylegitymowali udających się z Polski do Czech trzech obywateli Ukrainy.

- 40, 24, 19-letni mężczyźni do kontroli okazali paszporty, w których umieszczone były wizy z prawem do pracy. Wszyscy trzej posiadali również oświadczenia o powierzeniu im pracy w Poznaniu w charakterze robotnika budowlanego. Cudzoziemcy jednak nie podjęli pracy u poznańskiego pracodawcy, jak również nie mieli zamiaru się z nim kontaktować. Znaleźli pracę w Czechach w okolicy Pragi w firmie produkującej palety i tam się udawali.

Mężczyźni zostali zatrzymani za złamanie warunków wjazdu i pobytu. W obecności tłumacza złożyli obszerne wyjaśnienia. Komendant PSG w Jeleniej Górze wydał całej trójce decyzje o zobowiązaniu do powrotu w terminie 15 dni z jednoczesnym zakazem wjazdu do Polski oraz innych państw obszaru Schengen przez 6 miesięcy - informuje

mjr SG Joanna Konieczniak, rzecznik prasowy komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.