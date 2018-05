(© Archiwum Polska Press)

Od czwartku, 17 maja, mieszkańcy Wrocławia mogą korzystać z aplikacji Taxify, europejskiej platformy przewozowej łączącej kierowców i pasażerów.

Z aplikacji, która pozwala na zamówienie samochodu dzięki geolokalizacji, na całym świecie korzysta już 10 milionów użytkowników. Aplikacja powstała w 2013 roku w Estonii. Działa w państwach europejskich i afrykańskich.



Od 17 maja 2018 Taxify będzie dostępna dla mieszkańców Wrocławia. Wcześniej z aplikacji mogli korzystać użytkownicy w Warszawie (od grudnia 2016 roku) oraz w Krakowie (od stycznia 2018 roku).



- Jako jedno z największych miast w Polsce Wrocław był dla nas oczywistym kolejnym krokiem w rozwoju aplikacji. To miejsce tętniące życiem, ośrodek kulturalny i akademicki, przez co zapotrzebowanie na usługi ride-sharingowe jest tutaj ogromne - tłumaczy Alex Kartsel, country manager Taxify Polska.



W najbliższym miesiącu Taxify zostanie uruchumione także w Trójmieście.



TAXIFY - CENNIK



minimalny koszt - 5 zł

rozpoczęcie jazdy - 2 zł

za kilometr - 60 gr

za minutę - 15 gr



Powyższe ceny są już objęte 50-procentową promocją. Firma nie podała, do kiedy potrwa promocja.



TAXIFY. Lista państw, w których działa aplikacja Taxify:

Australia

Austria

Azerbejdżan

Czechy

Cypr

Estonia

Francja

Gruzja

Ghana

Węgry

Irak

Kenia

Kanada

Litwa

Łotwa

Malta

Meksyk

Nigeria

Polska

Portugalia

Rumunia

Arabia Saudyjska

Serbia

Słowacja

RPA

Tanzania

Uganda

Ukraina

