Tylko u nas unikatowe fotografie Ostrowa Tumskiego z lat 80. [DUŻO ZDJĘĆ]

Restauracji Barka Tumska z muzyką na żywo – SŁODOWA 10

R.S.

Zapraszamy na weekendową muzykę na żywo w Restauracji Barka Tumska – SŁODOWA 10. Piękne widoki na zabytkowy Ostrów Tumski, letnie menu autorstwa Mariusza Kucharczaka a do tego muzyka klasyczna live – w wakacyjne wieczory to połączenie idealne. Zapraszamy do naszej Restauracji...