Niespełna 52% Polaków deklaruje, że ma poczucie bezpieczeństwa finansowego. Co więcej, aż 41% z nas obawia się o swoją finansową przyszłość – wynika z ogólnopolskiego Indeksu Bezpieczeństwa Finansowego zrealizowanego przez instytut Kantar Millward Brown na zlecenie Nest Banku.

Indeks Bezpieczeństwa Finansowego to badanie zrealizowane na zlecenie Nest Banku w czerwcu 2018 roku przez instytut Kantar Millward Brown na reprezentatywnej grupie Polaków. Celem badania było sprawdzenie postaw i przekonań Polaków w zakresie ich bezpieczeństwa finansowego. Indeks bada, czy Polacy czują się bezpiecznie ze swoimi finansami, czy mają obawy o przyszłość oraz jak rozumieją bezpieczeństwo finansowe. Tegoroczna odsłona jest pierwszą z cyklu badań, które będzie realizowane w celu sondowania zmian w zakresie poczucia bezpieczeństwa finansowego wśród Polaków – Bezpieczeństwo finansowe jest dla polskich rodzin jedną z najważniejszych wartości. Jako bank chcemy dobrze rozumieć i wspierać tę potrzebę w każdym momencie życia naszego klienta – mówi Bartłomiej Babicz, Dyrektor Zarządzający Obszarem Bankowości Detalicznej w Nest Banku.





Czym dla Polaków jest „bezpieczeństwo finansowe”?



Okazuje się, że aż 70% Polaków kojarzy bezpieczeństwo finansowe z posiadaniem stałej pracy. Na drugim miejscu znalazły się oszczędności – ponad 63% z nas uważa, że to właśnie one gwarantują poczucie bezpieczeństwa finansowego. Co ciekawe, tylko 10% Polaków wskazało na inwestycje (akcje, fundusze, obligacje) .



Poczucie bezpieczeństwa finansowego Polaków



Z Indeksu Bezpieczeństwa Finansowego Nest Banku wynika, że jedynie połowa Polaków ma poczucie bezpieczeństwa finansowego (52%). Ponad 21% z nas deklaruje, że nie czuje się bezpiecznie ze swoimi finansami, a 27% wstrzymuje się od odpowiedzi. Co ciekawe, najwyższy wskaźnik poczucia bezpieczeństwa mają mieszkańcy dużych miast (63%) oraz osoby z wyższym wykształceniem (57%). Zdecydowanie najmniejszy odsetek osób deklarujących poczucie bezpieczeństwa finansowego odnotowano w grupie osób mieszkających w średniej wielkości miastach (od 100 do 500 tys. mieszkańców) (43%).



Obawa o finansową przyszłość



O swoją finansową przyszłość obawia się 41% Polaków. Co ciekawe w tym aspekcie znacznie bardziej pesymistyczne są kobiety – aż 46% z nich deklaruje, że obawia się o finansową przyszłość. W grupie mężczyzn zdania były znacznie bardziej podzielone - 35% Panów obawia się o swoją przyszłość, 29% nie ma zdania, a ponad 36% nie ma obaw.





Poczucie bezpieczeństwa a kwota oszczędności



Ile pieniędzy potrzebuje Polak, aby czuć się zabezpieczonym finansowo? Tutaj zdania są podzielone – 1/3 badanych (33%) deklaruje, że aby czuć się zabezpieczonymi finansowo potrzebują oszczędności w kwocie powyżej 10 pensji. Nieco mniejsza grupa (30%) uważa, że dla poczucia bezpieczeństwa finansowego wystarczyłyby im oszczędności w wysokości 3-5 pensji, a dla 17% badanych wystarczą środki w wysokości 1-2 pensji. Najbardziej zaskakuje fakt, że 7% Polaków deklaruje, że nie potrzebuje czuć się zabezpieczonymi finansowo.



Bezpieczeństwo pieniędzy w banku



Ponad 3/4 respondentów ma poczucie, że ich pieniądze są w banku całkowicie bezpieczne. Jedynie 8% Polaków uważa, że ich pieniądze nie są bezpieczne w banku – Na poczucie bezpieczeństwa finansowego wpływa bardzo wiele czynników, od sytuacji gospodarczej kraju po indywidualne cechy każdego z nas – zauważa Bartłomiej Babicz z Nest Banku – Jednak największą moc sprawczą w zakresie edukowania polskich rodzin w tym obszarze mają polskie banki. To my jako instytucje zaufania publicznego obracamy pieniędzmi Polaków i uczestniczymy w zarządzaniu ich codziennymi domowymi budżetami. Mamy więc najwięcej okazji i narzędzi, aby wspierać Polaków w rozumieniu swoich finansów i budowaniu swojego codziennego bezpieczeństwa finansowego – zauważa Bartłomiej Babicz.

