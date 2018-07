Pacjenci zażywający leki na nadciśnienie już od kilku dni mają problemy z ich zakupem. Wszystko przez to, że Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał w obrocie aż kilkadziesiąt leków zawierających walsartan. Istniało podejrzenie, że zawarta w nich substancja czynna nie spełnia wymogów jakościowych. W takich sytuacjach GIF wstrzymuje sprzedaż leków do momentu wyjaśnienia sprawy. Niestety, przypuszczenia się potwierdziły i 4 lipca GIF podjął decyzję: leki na nadciśnienie muszą być wycofane z obrotu. Co masz robić, jeśli sprawa dotyczy leków, które zażywasz?

Leki na nadciśnienie wycofane z obrotu. Dlaczego?

Jak informuje w swoich decyzjach GIF:

W dniu 4 lipca 2018 r. do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w systemie Rapid Alert wpłynęła informacja , oznaczona kategorią: klasa pierwsza, od hiszpańskiego organu kompetentnego wskazująca na konieczność wycofania z obrotu produktów leczniczych zawierających substancję czynną Valsartanum, wytwórcy Zheijang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd, w związku z potwierdzeniem obecności N-nitrozodimetyloaminy (NDMA) w substancji czynnej pochodzącej od ww. wytwórcy.



W związku z tą informacją, GIF wycofał z obrotu leki na nadciśnienie zawierające walsartan. GIF przypomina też, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym, takiej decyzji „może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego”. Taki też rygor GIF nadał w w sprawie wycofania z obrotu leków na nadciśnienie. W decyzji zwraca uwagę na to, że NDMA – substancja zanieczyszczająca walsartan w feralnych lekach może mieć wpływ na zdrowie i życie pacjentów. GIF zwraca uwagę, że jest to działanie prewencyjne, mające zabezpieczyć pacjentów przed ewentualnymi negatywnymi skutkami zażycia leków o wątpliwej jakości.



Twoje leki na nadciśnienie wycofano z obrotu? Zobacz, co możesz zrobić!

Na początek zweryfikuj, czy sprawa dotyczy twoich leków. Poniżej znajdziesz pełną listę leków wycofanych z obrotu (zwróć uwagę nie tylko na nazwę, ale także na to, ile substancji czynnej zawierają). Następnie sprawdź, czy posiadane przez ciebie opakowanie leków pochodzi z feralnej serii. Jak to zrobić? W galerii naszego artykułu znajdziesz dokładny wykaz serii dla każdego leku na nadciśnienie, które zostały wycofane z obrotu. Znajdź swój lek, a następnie najpierw sprawdź datę ważności swojego leku (znajdziesz ją z boku kartonika oraz na blistrze). Jeśli data ważności jest taka sama, jak któraś na liście, w następnym kroku porównaj numer serii z opakowania, z tymi, które są przypisane dla danej daty ważności na liście wycofanych z obrotu. Numer serii znajdziesz obok daty ważności na leku. Jeżeli zakupiłeś któryś z leków na nadciśnienie z tych, które zostały wycofane z obrotu, dla własnego bezpieczeństwa nie zażywaj ich. Apteki będą starały się kontaktować z pacjentami, którym wydały feralne leki, by je od nich odebrać, jednak z uwagi na to, że sprawa dotyczy wielu popularnych leków, lepiej sam udaj się do apteki, by je zwrócić. Farmaceuci w najbliższych dniach będą mieli sporo pracy. Jeśli apteka będzie miała na stanie Twój lek z serii, która nie została objęta wycofaniem z obrotu, najprawdopodobniej otrzymasz go od razu, w zamian za lek z feralnej serii. Możesz także udać się do twojego lekarza z prośbą o receptę na odpowiednik twojego leku, który jest bezpieczny i nie został wycofany z obrotu. Lekarz może także podjąć decyzję o zmianie leku na taki, zawierający inną substancję czynną o podobnym działaniu, jeśli nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań. Jeżeli już zażyłeś lek, który został wycofany z obrotu, możesz poinformować o tym farmaceutę lub lekarza. Nie denerwuj się jednak, ponieważ GIF podjął decyzję o wycofaniu leków w trybie natychmiastowym prewencyjnie. Oznacza to, że nie ma pewności, że ich zażywanie wywoła negatywne skutki dla zdrowia, ale dla bezpieczeństwa pacjentów najlepszą decyzją było wycofanie ich ze sprzedaży.



