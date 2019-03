Twoje dziecko lubi gotować? Niech weźmie udział w konkursie. Nagroda? Warsztaty z jurorem MasterChefa!

Daj przepisa! Rusza konkurs Żółtego Talerza z udziałem Michela Morana

– Dzieci to nasz największy skarb. Musimy zrobić wszystko, żeby zapewnić im odpowiednią edukację oraz zdrowie. Dlatego uruchomiliśmy program Żółty Talerz, którego zadaniem jest kompleksowe wsparcie żywienia dzieci w Polsce, w tym propagowanie wiedzy o zdrowym odżywianiu. Cieszę, że udało nam się do tej misji pozyskać zarówno ekspertów, jak i osoby ze świata mediów, którym – podobnie jak nam – zależy na zdrowiu polskich dzieci – mówi Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation.

Konkurs „Daj przepisa!” adresowany jest do dzieci i młodzieży do lat 18. Można w nim wziąć udział zarówno indywidualnie, jak i drużynowo np. z przyjaciółmi, kolegami i koleżankami z klasy, rodzicami. Grupa może liczyć maksymalnie 5 uczestników. Zadaniem konkursowym jest przesłanie na adres dajprzepisa@kulczykfoundation.org.pl pracy konkursowej w postaci przepisu na dowolne danie skomponowane z produktów znajdujących się na Liście Produktów Żółtego Talerza wraz z pracą plastyczną, zdjęciem lub krótkim filmem ilustrującym wykonaną potrawę lub proces jej powstawania. Prace można przesyłać do 15 kwietnia br.

Głównym celem konkursu „Daj przepisa!” jest podniesienie świadomości dotyczącej zdrowego odżywiania poprzez propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, a także zachęcanie dzieci i młodzieży do wspólnego gotowania z rodzicami, przyjaciółmi czy wychowawcami.

Nagrodą w konkursie jest wspólne gotowanie z Michelem Moranem w Pracowni Efektu Domina w Warszawie oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wyróżnienia przyznawane są w 4 kategoriach: nagroda indywidualna za najlepszą pracę plastyczną, nagroda indywidulna za najlepsze zdjęcie, nagroda indywidualna za najlepszy film oraz nagroda drużynowa za najlepszy film.

Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona pięcioosobowa komisja w składzie: Dominika Kulczyk, Ewa Drzyzga, dziennikarka i propagatorka zdrowego stylu życia, dr inż. Anna Harton i dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak z Katedry Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie oraz Michel Moran, restaurator i mistrz kuchni. Przy wyborze najlepszych prac jury będzie brać pod uwagę m.in. liczbę i sposób wykorzystania produktów pochodzących z Listy Produktów Żółtego Talerza, wygląd dania oraz kreatywność.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie: www.zoltytalerz.pl/konkurs.

Głównym celem stworzonego przez Kulczyk Foundation programu „Żółty Talerz” jest wsparcie systemu żywienia dzieci w polskich szkołach i świetlicach. Program koncentruje się na poprawie jakości jedzenia, które otrzymują dzieci oraz na promocji wiedzy na temat zdrowego odżywiania. Partnerem merytorycznym programu w realizacji tego celu jest Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Eksperci tej uczelni przygotowali m.in. Listę Produktów Żółtego Talerza dla osób przygotowujących posiłki dzieciom, która uwzględnia tylko pełnowartościowe i dostosowane do potrzeb dzieci składniki. Dodatkowo we współpracy ze specjalistami od żywienia zostały opracowane i są dystrybuowane materiały edukacyjne dla uczniów i rodziców na temat zdrowego odżywiania. Jedną z form upowszechniania dobrego i zdrowego jedzenia wśród dzieci są kampanie i konkursy kierowane do najmłodszych.

Żółty Talerz – największy w Polsce prywatny program wsparcia systemu żywienia dzieci stworzony przez Kulczyk Foundation w roku 2016. Program jest realizowany przy współudziale polskich organizacji pozarządowych takich, jak: Caritas, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż, SOS Wioski Dziecięce, a także placówek szkolnych i przedszkolnych z całego kraju. Od 2017 roku partnerem merytorycznym programu jest Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Eksperci z SGGW stworzyli listę produktów niezbędnych do przygotowania zbilansowanych posiłków dla dzieci. Od września 2018 roku trwa III edycja programu, w ramach której przez 12 miesięcy ponad 18 tysięcy dzieci otrzyma ponad 3 miliony posiłków w ponad 350 stołówkach świetlicowych i szkolnych w całej Polsce.