Prezent z okazji Dnia Dziecka nie musi być prezentem drogim, aby sprawił radość pociechom i dał satysfakcję z uśmiechu na twarzy dziecka jego rodzicom. Wspólnie z marką Lenovo Legion prezentujemy krótkie zestawienie 5 prezentów, które będą zawsze strzałem w dziesiątkę.

Obecnie z komputerów korzystają nawet najmłodsze dzieci. Bez względu na to, czy Wasze pociechy stawiają dopiero pierwsze kroki w obsłudze komputera, czy są już w wieku gimnazjalnym lub licealnym i spędzają czas na nauce i graniu w gry - poniższe 5 akcesoriów marki Lenovo Legion to doskonałe propozycje na prezent z okazji Dnia Dziecka.Słuchawki to nieodłączne akcesorium dla każdego gracza i ciekawa alternatywa dla głośników komputerowych, pomagająca zachować ciszę w domu. Słuchawki marki Lenovo Legion to przede wszystkim atrakcyjna cena i bardzo dobra jakość dźwięku przestrzennego. Atrakcyjnie wyglądająca konstrukcja zapewnia wysoki komfort użytkowania za sprawą dużych, miękkich nauszników oraz wygodnego pałąka. Nawet kilkugodzinne użytkowanie słuchawek nie będzie powodowało dyskomfortu. Słuchawki można podpiąć bez problemu także pod smartfona lub tablet. Bez względu na to, czy Wasze dziecko będzie wykorzystywało je do oglądania bajek, oglądania filmów, czy grania w gry - słuchawki spisywały się będą bez zarzutu.Powiedzmy sobie szczerze: plecak to jeden z najbardziej uniwersalnych prezentów, jakie kupić można dziecku. Plecak utrzymany dodatkowo w modnej, gamingowej stylistyce, znajdzie naprawdę szerokie zastosowania! Przede wszystkim, jest to plecak przystosowany do bezpiecznego transportowania laptopa o przekątnej nawet do 17.3-cala. Oprócz niego w plecaku bez problemu zmieszczą się książki, zeszyty, przybory szkolne, a nawet... akcesoria dla gracza, takie jak słuchawki, myszka, czy też podkładka. Ze względu na bardzo dużą liczbę kieszonek (aż 16!) i schowków, plecak Lenovo Legion nadaje się idealnie nawet na wypady w góry lub dłuższe wyjazdy. Plecak Lenovo Legion to jeden z najlepiej wykonanych i najwygodniejszych plecaków w swojej klasie cenowej. Wysoka jakość wykonania gwarantuje, że będzie to plecak na długie lata.Podkładka pod mysz to bardzo praktyczny prezent, który przy tym jest prezentem niedrogim. Już za około 30 złotych nabyć można bowiem to akcesorium, znacząco poprawiające przyjemność pracy i zabawy przed komputerem. Atrakcyjny design, w modnej czarno-czerwonej kolorystyce to nie wszystko. Podkładka o wymiarach 35 x 25 centymetrów została ładnie obszyta na brzegach, dzięki czemu te nie będą się strzępić nawet po wielu miesiącach intensywnego użytkowania. Każdy użytkownik komputera powinien korzystać z dobrej jakościowo podkładki - dzięki temu poprawiamy nie tylko wygodę korzystania z komputera, ale także dbamy o myszkę, której ślizgacze wyrabiają się szybko pracując na nieprzystosowanych do tego powierzchniach.Skoro zaproponowaliśmy już podkładkę, to do kompletu proponujemy także myszkę. Lenovo Legion Y Gaming Precision Mouse to "gryzoń" wyposażony w laserowy sensor, który gwarantować ma wysoką precyzję pracy urządzenia. Jak na sprzęt przeznaczony dla graczy, jest to propozycja naprawdę atrakcyjna cenowo. Sprzęt oferuje zaskakująco wiele, m.in dedykowane oprogramowanie, pozwalające przypisać do wszystkich siedmiu przycisków różne funkcje, czy też popularny wśród graczy system ciężarków, umożliwiający zmienienie charakterystyki pracy myszki. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tego jaka powinna być idealna myszka dla gracza, Lenovo Legion wyjaśnia w serwisieJeśli chcecie sprawić największą przyjemność dziecku, które gra na komputerze, rozważcie zakup klawiatury mechanicznej. Klawiatura z mechanicznymi przełącznikami nie tylko pomaga wygodniej i skuteczniej grać, ale jest także uznawana za najlepszy sprzęt do pisania. Na klawiaturze mechanicznej pisze się znacznie szybciej i wygodniej, niż na tanich klawiaturach membranowych, a wytrzymałość tego typu konstrukcji jest nawet kilkunastokrotnie wyższa. Przykład? Każdy przełącznik w klawiaturze Lenovo Legion wytrzyma ponad 50 milionów kliknięć. Dodatkowo, podświetlenie poprawia komfort pracy po zmroku i w gorszych warunkach oświetleniowych pozwala wygodniej lokalizować poszczególne klawisze.Akcesoria od Lenovo Legion do doskonała propozycja nie tylko dla graczy, ale także dla wszystkich dzieci korzystających z komputerów, a także młodzieży szkolnej. Niezawodne działanie, ciekawe funkcje, atrakcyjny wygląd oraz działanie realnie poprawiające przyjemność płynącą z korzystania z komputera to zalety, z którymi trudno jest polemizować. Oferta Lenovo Legion to także akcesoria wykraczające poza korzystanie z elektroniki, czego doskonałym przykładem jest wielofunkcyjny, wytrzymały plecak. Wybierając na prezent z okazji Dnia Dziecka którykolwiek z wyżej wymienionych prezentów możecie być pewni, że sprawicie obdarowanemu ogromną radość.