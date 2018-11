Tutaj rządzą mistrzowie parkowania [RANKING ULIC]

Kto parkuje swój samochód we Wrocławiu, ten wie, że to mnie lada wyzwanie. Często zostawienie samochodu zgodnie z przepisami jest niemożliwe, bo wszystkie dostępne miejsca są już zajęte. Kierowcy w desperacji i pośpiechu porzucają swoje auta gdzie popadnie, licząc na to, że tym razem mandat ich ominie. Jednak wrocławianie są bardzo wyczuleni na takie działania i sami często dzwonią do straży miejskiej czy policji, by zgłosić kłopot. Właśnie na podstawie ich zgłoszeń działa policyjna Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Sprawdziliśmy w niej zgłoszenia (od 2017 roku do dziś) dotyczące parkowania samochodów i łamania przy tym przepisów. Okazuje się, że miejsc, gdzie kierowcy pozwalają sobie na zbyt wiele jest we Wrocławiu mnóstwo. Oto najpopularniejsze lokalizacje z liczbą potwierdzonych zgłoszeń od mieszkańców do policji.