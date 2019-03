Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” wkracza w decydującą fazę na Dolnym Śląsku

Eliminacje, które swoim zasięgiem objęły 97 proc. wszystkich powiatów w Polsce, trwały od października do marca. W tegorocznej edycji udział wzięły setki tysięcy dzieci. Przed laty w Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” rywalizowali aktualni reprezentanci Polski, m.in. Piotr Zieliński (SSC Napoli), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria) czy Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów).

– Historie uczestników Turnieju pokazują, że droga do gry w reprezentacji Polski prowadzi również poprzez takie rozgrywki i to chyba najlepsza motywacja dla tegorocznych uczestników, którym życzę doskonałej zabawy i spełnienia piłkarskich marzeń – mówi Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Maspex.

Finałowe rozgrywki w województwie dolnośląskim będą miały miejsce na terenie dzierżoniowskiego OSiR-u. – Najpierw zawodników czekają zmagania w fazie grupowej, w zależności od liczby drużyn w danej kategorii. Wiadomo, że drużyn chłopców jest trochę więcej. Spodziewam się około siedmiu-ośmiu grup chłopięcych po trzy zespoły każda. Po tej fazie odbędą się ćwierćfinały, półfinały i finał, a także mecz o trzecie miejsce – wyjaśnia zasady rozgrywek Maciej Kuziomko, koordynator wojewódzki XIX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. – Turniej U-8 jest rozgrywany w taki sposób, żeby wyłonić zwycięzcę w województwie, natomiast pozostałe roczniki awansują do finałów ogólnopolskich w Warszawie – dodaje.

Każdy z zespołów, który znalazł się w dolnośląskim finale, musiał wygrać turniej eliminacyjny w swoim powiecie. Wrocław jest traktowany jako osobny powiat i w każdej kategorii wystawia po jednej drużynie.

– W Finale Wojewódzkim na Dolnym Śląsku drużyn typowo podwórkowych raczej nie ma. W głównej mierze są to szkoły, a także kluby, fundacje czy stowarzyszenia, które spełniły wymogi przystąpienia do turnieju – mówi Kuziomko.

Na tym etapie najbardziej wyróżniający się zawodnicy mogą pracować na swoje nazwisko i zainteresowanie ze strony największych klubów w regionie. – Oficjalnie nie mamy informacji o obecności skautów. Wiem natomiast, że zawsze na tych turniejach pojawiają się skauci Śląska Wrocław i KGHM Zagłębia Lubin. Najprawdopodobniej finałowe zmagania będą oglądać na miejscu burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski oraz prezes Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Andrzej Padewski – zdradza koordynator rozgrywek w naszym regionie.

Walka o zwycięstwo w Finale Wojewódzkim to bez wątpienia gra warta świeczki. Wszak nie każdemu polskiemu piłkarzowi przyjdzie grać na murawie PGE Narodowego.

