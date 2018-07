Lato to dobry czas na turnieje rycerskie i rekonstrukcje bitew. W sobotę można wybrać się do Zamku w Wojnowicach koło Wrocławia.

Rycerski turniej na wojnowickim zamku zostanie rozegrany już po raz trzeci. Rycerze będą walczyć o Mizerykordię Kasztelana Zamku Wojnowice. – Turnieje u nas zaczęły się od wizyty rycerza, który przyjechał w noc świętojańską i szukał noclegu w zamku. Powiedział, że to świetne miejsce na turniej i zaproponował gminie organizację – mówi Laurynas Vaičiūnas, Kasztelan Zamku Wojnowice, na co dzień dyrektor Wydawnictwa Kolegium Europy Wschodniej. – Co prawda Zamek w Wojnowicach nigdy nie pełnił funkcji obronnej, ale turniej tu pasuje – śmieje się.III Turniej Rycerski o Mizerykordię Kasztelana Zamku Wojnowice zacznie się w sobotę, 7 lipca o godz. 13 na polanie zamkowej. W programie: salwa z bombardy, turniej konny wraz z kruszeniem kopii, pieszy bojowy na miecze jednoręczne, łuczniczy, pogawędka z katem i egzekucja rycerza rabusia, pokaz tańców średniowiecznych. W centrum wydarzeń znajdzie się bitwa o zamek , a po wszystkim, niezależnie od wyniku, koncert muzyki folkowej, pieśni dawnej Anglii, Szkocji i Irlandii.Turniej organizuje Drużyna Rycerska Syrokomla z siedzibą na Zamku Wleń, a przewodzi jej Paweł Wasilewicz herbu Syrokomla, rycerz od prawie 20 lat.– 12 bractw rycerskich będzie walczyć o zamek, wśród nich lekkozbrojni i niewiasty – tłumaczy. – Będzie też 6 koni z Bractwa Rycerskiego Ziemi Ogrodzienieckiej –dodaje i wyjaśnia, że wieczorny koncert to muzyka z Anglii, Szkocji i Irlandii, „bo jest łatwiejsza w odbiorze dla gawiedzi”.13:00 Uroczysta procesja i przedstawienie Rycerstwa, Dam na placu turniejowym – salwa z bombardy.13:40 Turniej konny wraz z kruszeniem kopii.14:40 Turniej pieszy bojowy na miecze jednoręczne.17:00 Turniej łuczniczy.17:45 Pogawędka z katem i egzekucja rycerza rabusia. 18:00 Pokaz tańców średniowiecznych.18:30 Bitwa o Zamek Wojnowice.19:00 Uroczyste zakończenie turnieju.19.15 Koncert muzyki folkowej –pieśni dawnej Anglii, Szkocji i Irlandii.Rezerwacja miejsc parkingowych na terenie podzamkowym https://turniej2018.evenea.pl .