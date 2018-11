Tulia w wersji deluxe, czyli kochać to znaczy żyć [recenzja płyty]

[patronat NaM]

Na podwójnym albumie deluxe znajdziecie 20 utworów, z czego pięć to nowe kompozycje Tulii, autorstwa duetu Nadia Dalin (muzyka) i Sonia Krasny (słowa). Nie zabrakło też oczywiście znanego hitu zespołu ze Szczecina „Jeszcze cię nie ma”, który zdobył nagrody na ostatnim festiwalu w Opolu oraz „Wstajemy już”, utworu, który pojawił się w kryminalnym serialu „Znaki”.

Jeżeli chodzi o nowości, to największe wrażenie zrobił na mnie utwór „Nasza kołysanka” z gościnnym udziałem mistrza akordeonu - Marcina Wyrostka. „Najważniejszym dla mnie elementem w muzyce są emocje. Ballada jest właśnie taką piosenką, gdzie tekst, linia melodyczna i konstrukcja bardzo poruszają. Unikatowe brzmienie wokali zespołu Tulia nadaje tutaj wyjątkowy klimat” - uważa artysta. Dominika Siepka, Joanna Sinkiewicz, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak śpiewają tu tzw. białymi głosami o chęci powrotu do lat dziecinnych, kiedy wszystko wydawało się prostsze, a ówczesne słowa matki („kochać to znaczy żyć”) z czasem pokazały swoją moc.

W żywiołowym utworze „Trawnik” Tulia ponownie śpiewa o miłości, tym razem w duecie z Kasią Kowalską. Zresztą pozostałe nowości również krążą wokół tego tematu. „Ja ciągle jeszcze za mało ciebie mam” - przyznają dziewczyny w „Dreszczach”, a miłosny pożar wzniecają w żywiołowej, wręcz rockowej piosence „Pali się”.