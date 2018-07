10 milionów złotych kosztowała modernizacja pociągu, który wyruszył już na dolnośląskie tory. Nowoczesny pociąg na Dolnym Śląsku najpierw będzie woził pasażerów na trasie Oleśnica - Kluczbork, a po wakacjach wyruszy na trasę Wrocław - Głogów (przez Wołów).

Pociąg Przewozów Regionalnych - ED72Ac został zmodernizowany za 10 mln zł w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim.Pociąg nie jest, co prawda, fabrycznie nowy, ale jego wygląd i komfort jazdy zmienił się nie do poznania. Ze starego zostały jedynie wózki jezdne i konstrukcja nośna.– To kompletnie zmodernizowany pociąg. Zamontowaliśmy w nim 8 nowych silników czeskiej Skody o łącznej mocy 2 megawatów, dzięki czemu ma dużo lepsze przyspieszenie, co sprawdza się szczególnie w ruchu regionalnym. Na trasie pociąg rozwinie prędkość 120 km/h – mówi Jacek Grabarczyk z Zakładów Napraw Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim, gdzie pojazd przeszedł remont.W sumie w ramach umowy ZNTK dostarczy Przewozom Regionalnym sześć składów. Trzy trafią do województwa łódzkiego, a dwa do opolskiego, dzięki czemu będzie można spotkać je także na trasie z Opola przez Brzeg i Oławę do Wrocławia. Pociąg przynajmniej do końca wakacji będzie obsługiwał kursy pomiędzy Wrocławiem, Oleśnicą i Kluczborkiem. Po wakacjach będzie woził podróżnych z Wrocławia przez Wołów do Głogowa.– Na tej linii w ostatnim czasie notujemy znaczny wzrost liczby podróżnych – wyjaśnia Marzena Karoń, dyrektor oddziału dolnośląskiego Przewozów Regionalnych. Jak zmieni się komfort jazdy podróżnych, skazanych do tej pory na 40-letnie elektryczne składy En57? W nowym pociągu ED72 zamontowano m.in. klimatyzację, 221 ergonomicznych foteli, z których część rozmieszczona jest podobnie jak w autobusach.W sumie w pociągu zmieści się 500 osób - w tym rowerzyści, którzy będą mogli przewozić jednoślady na specjalnych stojakach. Z kolei rodzice niemowlaków, w razie potrzeby, będą mogli przewinąć swoje dzieci. W pociągu dostępny będzie także internet bezprzewodowy oraz ładowarki indukcyjne zamontowane w stolikach. Z przodu i z tyłu składu znalazło się także miejsce na dwa defibrylatory, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych pomogą przeprowadzić defibrylację w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.– Same prace trwały trzy miesiące. Musieliśmy jednak wcześniej pozamawiać komponenty, np. silniki od czeskiej Skody, co wydłużyło modernizację do pół roku – informuje Jacek Grabarczyk. Każdy z nowych pociągów kosztował niespełna 10 mln zł.