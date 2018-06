(© materiały prasowe)

W ramach cyklu "Trzy czwarte. Rozmowy o literaturze" gościem Irka Grina będzie prof. Marcin Wodziński. Spotkanie w Klubie PROZA 21 czerwca o godz. 19.

Prof. Marcin Wodziński jest autorem książki „Historyczny atlas chasydyzmu”, wybitnym historykiem, badaczem historii społecznej Żydów. „Historyczny atlas chasydyzmu,” który w tym roku ukaże się nakładem Princeton University Press. Spotkanie odbędzie się w czwartek 21 czerwca o 19 w klubie PROZA (Przejście Garncarskie 2).

Co czyni „Historyczny atlas chasydyzmu” tak wyjątkowym? Jak Polakowi udało się publikować w jednym z najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych na świecie? Jak kształtował się jeden z najciekawszych ruchów społeczno-religijnych w dziejach ludzkości? Na te pytania odpowiedzą rozmówcy. Na uczestników spotkania czekają bony rabatowe, które umożliwią zakup książki w promocyjnej cenie. Wstęp wolny.

„Historyczny atlas chasydyzmu” to pierwsza kartograficzna interpretacja jednego z najważniejszych ruchów religijnych nowoczesnej Europy oraz współczesnego Izraela i Ameryki Północnej. W dziewięciu rozdziałach atlas omawia powstanie i ekspansję chasydyzmu, jego formy instytucjonalne (dynastie, dwory, domy modlitwy), emigracje, kryzys dwóch wojen światowych i Holokaustu, odrodzenie po 1945 roku, aż po współczesny rozkwit. 74 wielkoformatowe mapy, 98 ilustracji, wykresy i tabele prezentują w atrakcyjnej wizualnie, łatwej do przyswojenia formie historię chasydyzmu, w tym jego wymiar przestrzenny, fizyczny i wizualny, dotychczas zupełnie nieznany. Co więcej, atlas ukazuje znaczące zależności między aspektem przestrzennym a duchowością ruchu: chasydyzm jest warunkowany geograficznie nie tylko w swej organizacji społecznej czy politycznej, ale także w życiu duchowym, typie przywództwa religijnego czy artykulacji kulturowej. Atlas poszerza zrozumienie chasydyzmu na trzy ważne sposoby. Po pierwsze, proponuje perspektywę egalitarną, zainteresowaną nie tylko przywódcami, ale również tysiącami ich wyznawców mieszkającymi daleko od religijnych centrów. Po drugie, atlas przedstawia chasydyzm w jego historycznej całości od początków w XVIII wieku do dziś. Po trzecie, odpowiadając na wyzwania humanistyki cyfrowej, wykorzystuje zróżnicowany zbiór jakościowych, ale przede wszystkim ilościowych danych o zróżnicowanym pochodzeniu, w tym obszernyych baz danych historycznych i współczesnych metod pracy kartograficznej.





