Trzeba poznać wroga

- Zbadamy o Was prawie od stóp do głów, bo pod jednym dachem mamy wielu fantastycznych lekarzy różnych specjalności, którzy przyjmują zarówno prywatnie, jak i na NFZ – mówi Aleksandra Mimier z Grupy Medycznej M-Med we Wrocławiu.

Wieczny pośpiech, brak czasu – to wszystko sprawia, że nie dbamy o swoje zdrowie tak, jak powinniśmy. Obserwują Państwo to zjawisko wśród swoich pacjentów?

Tak. Zdarza się, że przychodzą do nas osoby, który przez kilkanaście miesięcy odczuwały dyskomfort w związku z np. pogorszeniem się wzroku, ale nic z tym nie robiły, bo po pierwsze nie miały czasu, a po drugie – myślały, że samo przejdzie. Trafią się też tacy, którzy zwlekają ze względu na…strach przed diagnozą. I ja to z jednej strony rozumiem, bo zdrowie to największa wartość, jaką mamy, i ciężko się pogodzić z myślą, że coś może być nie tak, ale z drugiej – jestem przekonana o tym, że lepiej poznać wroga i – pod czujnym okiem specjalistów – walczyć z nim wszystkimi dostępnymi sposobami.

Tym bardziej że diagnozowanie i leczenie to dziś zupełnie inna bajka niż jeszcze, powiedzmy, 30 lat temu, bo lekarze dysponują dziś ultranowoczesnym sprzętem. Często jest tak, że ośrodki zdrowia specjalizują się w jednej konkretnej dziedzinie. Jak jest u was?

My, na medycznej mapie Wrocławia istniejemy od wielu lat. Od prawie 16 lat specjalizujemy się w leczeniu oczu, ale w naszej przychodni funkcjonuje także Podstawowa Opieka Zdrowotna, czyli tzw. poradnia lekarza rodzinnego i kilkanaście innych poradni – m.in. ortopedyczna, kardiologiczna, ginekologiczna, do których zapraszamy pacjentów zarówno w ramach Funduszu, jak i prywatnie. Ważne jest, że u nas, jeżeli trzeba rozszerzyć diagnostykę i zbadać wzrok specjalistycznymi urządzeniami, często możemy to zrobić podczas jednej wizyty. Czyli - pacjent przychodzi zbadać się profilaktycznie, ale lekarz stwierdza, że konieczne są dodatkowe badania i często może zrobić je „od ręki”. To ważne w kontekście tego, o czym rozmawiałyśmy na samym początku, czyli czasu, którego wiecznie nam mało.

Czyli można pozbyć się różnych problemów zdrowotnych w jednym miejscu?

Myślę, że przy odpowiednio wcześniejszej rezerwacji jest to jak najbardziej możliwe. Zapraszamy do kontaktu!

Wspomniała Pani, że specjalizujecie się w leczeniu oczu. Te wizyty można także umówić na NFZ?

Tak. Jesteśmy znaną pacjentom placówką okulistyczną, która do zeszłego roku znajdowała się przy ul. Glinianej 40. Aby ułatwić kompleksowe leczenie chorób oczu, przenieśliśmy się do nowo wyremontowanego budynku przy ul. Ulanowskiego 18/20. To tu posiadamy kilkanaście świetnie wyposażonych gabinetów, blok operacyjny z dwoma salami operacyjnymi i oddział z 4 salami chorych, w których pacjenci mogą zostać do rana. W ramach funduszu operujemy na przykład zaćmę. Utarło się, że w Polsce trzeba bardzo długo czekać na zabieg, ale jest nadzieja na skrócenie kolejki. Po zapowiedzi ministra zdrowia o nielimitowanym dostępie do tej procedury postanowiliśmy w M-MED Centrum Okulistycznym pracować jeszcze więcej. Będzie się to wiązać z przyspieszeniem terminów zabiegów już umówionych, ale i atrakcyjnym datowaniem nowych operacji, które będą mogły się odbyć już w trzecim kwartale 2019. Co więcej, jako jedyna niepubliczna placówka we Wrocławiu umożliwiamy osobom spoza miasta po usunięciu zaćmy bezpłatny całodobowy pobyt na oddziale z wyżywieniem. Z racji tego, że operacja ta wiąże się z obowiązkową wizytą kontrolną dzień później, możliwość pozostania w placówce i uniknięcie uciążliwych dojazdów stanowi dla pacjentów wielkie udogodnienie. Oprócz tego oferujemy m.in. iniekcje doszklistkowe, operacje zeza, ale także zabieg laserem mikropulsacyjnym, który w wielu miejscach można wykonać tylko komercyjnie, u nas jest dostępny w ramach NFZ! Mikropulsy w połączeniem z iniekcjami dają świetne rezultaty w leczeniu DME, czyli cukrzycowego obrzęku plamki – podstępnej i bardzo groźnej choroby prowadzącej do ślepoty. Mamy też znakomitą kadrę – wielu bardzo doświadczonych okulistów specjalizujących się w leczeniu np. jaskry, cukrzycy, zeza, AMD itp. Warto wspomnieć, że w naszym ośrodku wybitny specjalista, dr hab. n. med. Radosław Kaczmarek wykonuje zabiegi witrektomii i zaćmy także na NFZ.