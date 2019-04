Trwają finały turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku". Pora wyłonić największe piłkarskie talenty z województwa dolnośląskiego

Po trwających od października do marca rozgrywkach na poziomie gmin i powiatów, XIX edycja największego piłkarskiego Turnieju dla dzieci w Europie przenosi się o szczebel wyżej.

Piłkarskie emocje w Dzierżoniowie

Zespoły, które przebrnęły przez eliminacje powiatowe, wybiegną 1-3 kwietnia na boiska OSiR-u przy ul. Strumykowej w Dzierżoniowie. W poniedziałek o tytuł mistrzów województwa powalczą chłopcy i dziewczynki w kategorii U-12. Drugiego dnia swoje umiejętności zaprezentują zespoły w kategorii U-10, zaś w środę o miano najlepszych rywalizować będą zespoły z najmłodszej kategorii U-8. W rywalizacji weźmie udział ok. 130 drużyn.

- Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” jest jednym z najważniejszych projektów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Co roku tysiące dzieci, które w nim uczestniczą, mają okazję do zaprezentowania swoich piłkarskich umiejętności, spędzając przy tym czas na świeżym powietrzu i doskonale się bawiąc. Najbardziej utalentowani zawodnicy i zawodniczki trafiają dodatkowo do notesów naszych trenerów i skautów, którzy bardzo uważnie śledzą rozgrywki od etapu Finałów Wojewódzkich. Wierzę w to, że część z tych młodych piłkarzy w przyszłości zadebiutuje w reprezentacji Polski i będzie stanowić o jej sile. A jest to możliwe – przed laty w Turnieju brali udział tacy piłkarze, jak Arek Milik czy Piotrek Zieliński, ale też wielu innych zawodników i zawodniczek młodzieżowych reprezentacji, jak chociażby grający w moim zespole Filip Jagiełło – podkreśla Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski U-21.

Finały Wojewódzkie będą wielkim piłkarskim świętem i unikalną okazją do zobaczenia w akcji największych talentów z całego regionu. Wstęp na stadion jest bezpłatny, a organizatorzy zapraszają do kibicowania drużynom ze swoich miast.

Z podwórka do reprezentacji

W Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” zagrało już ponad 50 późniejszych reprezentantów Polski w różnych kategoriach wiekowych, w tym m.in. Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński czy Paulina Dudek. W tym roku tysiące piłkarzy i piłkarek powalczy o spełnienie swoich piłkarskich marzeń, zwycięstwa drużynowe oraz wyróżnienia indywidualne. Najlepsi zostaną zauważeni, bo już na szczeblu wojewódzkim rozgrywki są starannie monitorowane przez trenerów i skautów z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Najbardziej utalentowani piłkarze i piłkarki otrzymają zaproszenie na Letnią Akademię Młodych Orłów, czyli zgrupowanie wyróżniających się juniorów z całego kraju, a część z nich już w niedalekiej przyszłości założy koszulkę z orzełkiem na piersi, występując w najmłodszej kadrze – U-15.

Najlepsi zagrają na PGE Narodowym

Dla chłopców i dziewczynek z kategorii U-8 stawką nadchodzących Finałów Wojewódzkich będzie miano mistrzów województwa dolnośląskiego. Ich starsi koledzy i koleżanki z drużyn do lat 10 i 12 powalczą nie tylko o prym w regionie, ale również o wyjazd na Finały Ogólnopolskie, które odbędą się od 29 kwietnia do 2 maja w Warszawie.

Zwycięzców XIX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” poznamy w Wielkim Finale na PGE Narodowym. Decydujące mecze zostaną rozegrane 2 maja, na kilka godzin przed finałem Pucharu Polski w obecności takich widzów jak prezes PZPN Zbigniew Boniek czy selekcjoner Jerzy Brzęczek.

Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, głównym sponsorem od 13 lat firma Tymbark, a sponsorem brązowym od dwóch edycji – Electrolux. XIX edycja rozgrywek została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także wsparciem Komitetu Honorowego, na który składają się patronaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Partnerem Turnieju w województwie dolnośląskim jest firma Specjał. Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach www.zpodworkanastadion.pl oraz www.laczynaspilka.pl.