Trwa strajk. Rodzicu! Zobacz, czy masz szansę na urlop i pieniądze (SZCZEGÓŁY)

Zacznijmy od tego, co mówią przepisy i jak je interpretuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak poinformowano nas w dolnośląskim oddziale Zakładu - gdy przedszkole lub szkoła przystąpi do strajku tylko rodzice małych dzieci mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Wniosek mogą złożyć wyłącznie rodzice dziecka, które jeszcze nie ukończyło ośmiu lat. Żeby móc zostać z dzieckiem w domu, wystarczy swojemu pracodawcy złożyć wniosek o wypłatę i oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły. Zasiłek, o który mogą wystąpić zarówno ojciec jak i matka dziecka - wypłacany jest w wysokości zasiłku chorobowego, czyli 80 proc. pensji. Jednak żeby go dostać, trzeba spełnić kilka warunków.

Pierwszy warunek i wątpliwość – co to znaczy małe dziecko i czy chodzi tylko o własne?

- Pierwszym z warunków jest to żeby dziecko miało mniej niż 8 lat, czyli jeszcze nie obchodziło swoich ósmych urodzin, drugim żeby nikt w czasie zamknięcia szkoły nie mógł opiekować się dzieckiem - odpowiada Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Jak tłumaczy dalej - ustawa pozwala rodzicom skorzystać z zasiłku opiekuńczego zarówno gdy będą opiekować się dziećmi własnymi, dziećmi małżonka jak i dziećmi przysposobionymi, czy przyjętymi na wychowanie i utrzymanie.

Kolejna wątpliwość – co to znaczy nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły?

– Istotne jest jeszcze to, aby zamknięcie placówki, do której chodzi dziecko było nieprzewidziane, czyli żeby o fakcie tym rodzice dowiedzieli się w terminie krótszym niż siedem dni - wyjaśnia Kowalska-Matis. W przypadku wystąpienia o zasiłek opiekuńczy w momencie przystąpienia szkoły czy przedszkola do strajku potrzebne jest tylko samodzielnie napisane oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki – wyjaśnia rzeczniczka ZUS i jednocześnie dodaje - dla nas przepisy są jasne, choć pewien margines interpretacji pozostaje po stronie firm.

Sprawa strajku nauczycieli jest o tyle niejasna, że jego zapowiedzi pojawiały się w mediach od tygodni, a jednocześnie nadal nie wiemy czy dana placówka zastrajkuje czy nie, to okaże się dopiero 8 kwietnia – tłumaczy Iwona Kowalska-Matis. W tej sytuacji nie wiadomo jak pracodawcy zinterpretują zapis o nieprzewidywalności zamknięcia placówki i oświadczenia przynoszone przez rodziców. W praktyce bowiem wygląda to tak, że to firmy płacą pracownikom za czas urlopu, a później zwracają się o pieniądze do Zakładu – wyjaśnia. Może się okazać, że szef nie przyjmie oświadczenia od rodzica. Co wtedy? Pozostaje tylko dochodzenie swoich praw w sądzie – odpowiada rzeczniczka ZUS.

Jak długo możemy pobierać zasiłek?

Warto pamiętać, że w ciągu całego roku kalendarzowego zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko przysługuje maksymalnie przez 60 dni. Jest to łączna liczba dni do wykorzystania przez oboje rodziców na wszystkie zasiłki opiekuńcze w danym roku kalendarzowym. Liczba dni nie zmienia się wraz z liczbą dzieci pod opieką. - Niestety rodzice dwójki dzieci nie mają 120 dni do wykorzystania tylko 60 – przestrzega Iwona Kowalska-Matis.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i - jak to jest w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, – gdy składkę na tzw. „chorobowe” odprowadzają za siebie dobrowolnie.

Kto, gdzie i jaki dokument musi złożyć?

Jeżeli rodzic jest zatrudniony to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy, ale jeśli prowadzi działalność gospodarczą przynosi go do najbliższego ZUS-u. Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, złożyć trzeba ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS albo w osobiście w ZUS. Można także go wydrukować po wypełnieniu - w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.