Trwa ewakuacja 1000 osób. Saperzy od godziny 11 pracują na miejscu

Wiadomo już, co znajduje się w ziemi na budowie galerii Stary Dworzec. Saperzy z Bolesławca znaleźli tam wczoraj granaty, pociski i zapalniki. W sumie 30 sztuk. Niektóre mogą być uzbrojone.

W czwartek z okolicznych domów i sklepów usługowych ewakuowano 3000 osób. Akcja trwała od godz. 15.00 do wieczora. Dziś (piątek, 22 marca) wznowiono ewakuację. Domy będzie musiało opuścić ok. 1000 osób oraz pracownicy dwóch sklepów. Ewakuowane są ulice: Satorszkolna Jana Pawła, Chrobrego, Hutnicza.



Na tym terenie przeprowadzona została ewakuacja

- Saperzy wrócą po materiały wybuchowe o godzinie 11.00. Do tego czasu ewakuujemy mieszkańców i zamkniemy drogi dojazdowe do miejsca, w którym znaleziono granaty i zapalniki. Dziś akcja prowadzona jest na mniejszą skalę. Obejmuje obszar 150 metrów, wczoraj było to aż 500 metrów - zaznacza Anna Kublik - Rościszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.