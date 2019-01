Trwa cisza wyborcza. Za jej złamanie nawet milion złotych (CO ROBIĆ?)

Druga tura wyborów samorządowych FREKWENCJA na Dolnym Śląsku

Państwowa Komisja Wyborcza podała informacje na temat frekwencji w II turze wyborów samorządowych na godz. 17.00. Na Dolnym Śląsku do urn poszło 36, 24 proc. uprawnionych do głosowania. Wydano im 207 301 kart do głosowania.