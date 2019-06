Tropiki w mieście. Tak Wrocław w negliżu szukał ochłody [ZDJĘCIA]

Pracę SOR-ów mają usprawnić... biletomaty. Pojawią się na całym Dolnym Śląsku

TOPSOR to zupełnie nowy projekt nad którym pracuje obecnie Ministerstwo Zdrowia. Zakłada on określenie czasu oczekiwania w kolejce, a także ujednolicenie zasad segregacji medycznej we wszystkich placówkach. Umowę na realizację tego przedsięwzięcia podpisało Lotnicze Pogotowie Rat...