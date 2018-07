Pierwsza transseksualna kobieta w historii wygrała krajowe eliminacje do światowego konkursu Miss Universe. 26-letnia modelka Angela Ponce będzie reprezentować Hiszpanię.

- Myślę, że to jest coś, niezależnie od finału, co kończy pewną epokę i daje początek czemuś nowemu. Nie tylko w historii Miss Universe i konkursów piękności, ale także w poglądach na transseksualne kobiety. Jest wiele państw, w których prawo ich nie chroni, więc ważne jest, aby powiedzieć „Oto jestem”, że stanowię część różnorodności, która oznacza bycie kobietą. Mam takie same prawa, jak wszyscy – powiedziała Angela Ponce.



Transseksualna Angela Ponce będzie reprezentować Hiszpanię w konkursie Miss Universe 2018

Modelka pokonała 20 konkurentek i zakwalifikowała się do światowego finału, którego czas i miejsce jeszcze nie zostały ogłoszone. Transseksualistki mogą brać udział w konkursach Miss Universe od 2012 r.















