Tramwaje są za głośne! Właśnie dlatego wieczorami znikną z Podwala

zobacz galerię (6 zdjęć) - W 2010 roku Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia 2002-2018 zdecydował, że nie wymieni torów na Podwalu na nowe, tylko na 2 lata zostawi stare - przypomina Przemysław Filar, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia i znany wrocławski aktywista. - To była ściema, nic nie zrobiono z krzywym torowiskiem, przez które tramwaje hałasują, więc teraz podczas widowisk na pl. Wolności tramwaje... nie będą jeździć! Pęknięta złota szyna, którą Rafał Dutkiewicz dostał od Akcji Miasto to najlepszy pomnik byłego prezydenta - podsumowuje Filar. Gazeta Wroclawska zobacz galerię (6 zdjęć)

Ruch tramwajowy na ulicy Podwale, na odcinku od ulicy Krupniczej do ulicy Świdnickiej, w dniach 26-30 czerwca 2019 roku (od najbliższej środy do niedzieli), w godzinach 19:00-24:00, zostanie wyłączony. MPK informuje, że to konieczne ze względu na superwidowisko operowe "Traviata" - Giuseppe Verdiego, które będzie się odbywało na placu Wolności. Tramwaje są za głośne.