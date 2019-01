Tramwaj pojedzie do Wysokiej w 2022 r. Dutkiewicz: Ślubujemy, że to się dokona

– Koniec prac przewidujemy w 2022 r. Ślubujemy, że to się dokona – powiedział dziś, chwilę przed podpisaniem listu intencyjnego prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. – Tak jak dzięki drodze ekspresowej S5 niektórzy mieszkańcy Trzebnicy mają do Wrocławia bliżej, niż mieszkańcy Krzyków, tak liczymy, że trasa tramwajowa jeszcze bardziej zbliży Wysoką, która już teraz wnika we Wrocław – dodał.

Według wizji urzędników, trasa tramwajowa zamiast kończyć się pętlą przy skrzyżowaniu ul. Zwycięskiej i Ołtaszyńskiej poprowadziłaby dalej Ołtaszyńską i Radosną przez Wysoką. Tramwaje dojeżdżałyby do pętli na tyłach Toru Wyścigów Konnych "Partynice". Dodatkowy fragment trasy liczyłby 1,5 km. Przy pętli miałby powstać parking "Parkuj i Jedź". Jak zauważa Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor biura zrównoważonej mobilności w magistracie, dzięki temu w odległości nie większej niż 500 metrów od przystanków mieszkałoby blisko 7,5 tys. osób. W przypadku poprowadzenia torowiska jedynie do ul. Zwycięskiej - trzy razy mniej - 2800 osób. I jak dodaje, o budowę tramwaju aż do Wysokiej wnioskowali sami mieszkańcy w konsultacjach, które miasto przeprowadziło jesienią ubiegłego roku.

– A przecież Wysoka cały czas się rozrasta i przybywa mieszkańców. Mieszkańcy Wysokiej dojeżdżają do pracy we Wrocławiu, a w drugą stronę jeżdżą dzieci do szkół – twierdzi Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce, który pod koniec ubiegłego roku złożył prezydentowi Wrocławia propozycję współfinansowania budowy trasy tramwajowej.

Budowa wydłużonej trasy do Wysokiej kosztowałaby ok. 90 mln zł, 30 mln zł więcej niż w przypadku zakończenia jej na pętli przy ul. Zwycięskiej. Kto i ile zapłaci za budowę, na razie nie wiadomo.

– Nie jesteśmy jeszcze dogadani co do szczegółów finansowania inwestycji, ale zapewniam, że nie będzie w tej kwestii żadnych spięć – komentuje Rafał Dutkiewicz i jak dodaje, tramwaj nie będzie alternatywą dla wschodniej obwodnicy Wrocławia. – Obwodnica musi powstać, ale raczej z ominięciem Wysokiej po południowej stronie – podkreśla.

Jak będzie przebiegała trasa tramwaju w granicach Wrocławia? Miasto po konsultacjach z mieszkańcami wiosną wybrało trzy warianty. Według pierwszego, torowisko miałoby zaczynać się na pętli przy ul. Zwycięskiej, potem przechodzić przez tereny gminne i tory kolejowe aż do pętli tramwajowej przy Parku Południowym. Drugi z wybranych wariantów przewiduje, że tramwaj jechałby od pętli przy ul. Zwycięskiej, skręcałby w aleję Karkonoską i dojeżdżałby aż do ul. Przyjaźni. Trzeci z możliwych do realizacji i jednocześnie najdłuższy wariant zakłada, że tramwaj pojechałby od pętli przy ul. Zwycięskiej, przez ulicę Orawską, Spiską i Weigla aż do ul. Ślężnej. Zdaniem urzędników, najkorzystniejszy byłby pierwszy wariant.

