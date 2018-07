Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się pierwszy etap budowy linii tramwajowej na Popowice, która zacznie się przy skrzyżowaniu ulicy Długiej obok Tesco. Do 2020 r. powstanie trasa do ulicy Starogroblowej przy Politechnice Wrocławskiej. Drugi etap budowy potrwa do 2021 r. Miasto przyznaje też, że brakuje 120 mln zł na tę inwestycję, bo wzrosły ceny. - Gdyby za proponowaną przez miasto kwotę wykonano prace po starych cenach, to trzy razy moglibyśmy budować torowisko na ul. Hubskiej - powiedział na piątkowej konferencji prasowej Marek Szempliński z Wrocławskich Inwestycji.

Już wiadomo, że w pierwszym etapie rozpoczną się też prace związane z przebudową wiaduktu nad ulicą Długą. Powstanie też zintegrowany węzeł tramwajowo–kolejowy Wrocław–Popowice wraz z budową przystanku kolejowego Wrocław Szczepin. Przebudowa wiaduktu powinna być gotowa do 23 miesięcy od podpisania umowy. Z kolei torowisko od Długiej do Starogroblowej po 12 miesiącach. Wkrótce zostanie rozpisany przetarg. Prace realizować ma jeden wykonawca.Drugi etap zakładający budowę torowiska od Politechniki na Wejherowską powinien rozpocząć się w 2019 roku i potrwa do 2021. Jednak miasto zakłada, że uda się szybciej zakończyć inwestycję i tramwaj wyjedzie na tory na przełomie 2020 i 2021 r. Magistrat chce przeznaczyć na całość nie więcej niż 300 mln złotych. Jeśli ta kwota zostanie przekroczona, to "planowane są negocjacje".- Jesteśmy zdeterminowani, żeby tramwaj pojechał na Popowice. Gdyby za proponowaną przez miasto kwotę wykonano prace po starych cenach, to trzy razy moglibyśmy budować torowisko na ul. Hubskiej - powiedział Marek Szempliński z Wrocławskich Inwestycji.Przypomnijmy, że budowa ulicy Hubskiej pochłonie ponad 35 mln złotych. Z kolei budowa tramwaju na Popowice nadal nie ruszyła ze względu na anulowane przetargi. Podczas przedostatniego przetargu infrastrukturę pod torowisko przez Popowice chciały wybudować cztery firmy - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, ZUE S.A., Budimex S.A. i TRAKCJA PRKiI S.A. Już wcześniej pisaliśmy, że ceny zaproponowane przez oferentów były dla miasta zbyt wysokie. Wszystkie cztery. Najtańszą ofertę złożył Intercor, który chciał 238 mln zł. Tymczasem w kasie miasta zaplanowano na ten cel co najwyżej ok. 127 mln zł.W kolejnym przetargu najtańszą ofertę złożyła firma Budimex Budownictwo sp. z o.o. i wyniosła 301 618 644,46 zł. Tymczasem miasto chce przeznaczyć na inwestycję 177 914 689,95 zł brutto. To więcej niż kilka miesięcy temu, ale nadal zbyt mało. Ze względu na galopujące ceny materiałów budowlanych i pracy, także Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor znacznie podwyższyło swoją ofertę - do 339 mln zł. Podzielenie zadania na dwa etapy ma ułatwić pozyskanie środków na wykonanie inwestycji.W dodatku jeszcze w lipcu ma zostać ogłoszony przetarg tramwaju na Nowy Dwór.Przypomnijmy, że trasa tramwaju na Popowice jest zaplanowana od skrzyżowania ulic Popowickiej i Milenijnej. Dalej miała powstać wzdłuż ul. Popowickiej i Starogroblowej, gdzie aż do skrzyżowania z ulicą Gnieźnieńską, miała przebiegać po północnej stronie drogi, czyli po stronie rzeki Odry. Następnie tuż przed Gnieźnieńską torowisko miało wjechać na środek jezdni między dwa pasy ruchu, a dalej poprowadzić ulicą Długą i mostem Dmowskiego, cały czas przebiegając środkiem jezdni po wydzielonym pasie. W rejonie ul. Jagiełły trafić w istniejący fragment wybudowanych już torów pełniących tylko funkcję torów odstawczych. Dzięki nowej nitce tramwajowej pasażerowie mieli uzyskać płynność komunikacyjną w obrębie skrzyżowania Milenijnej z Popowicką. Chodziło o możliwość dojazdu z Długiej na Kozanów, a także z Popowic na Leśnicę.[zdj 30207288 p s]1. Dmowskiego – przystanek tramwajowy i autobusowy2. Długa – przystanek tramwajowy obok Tesco3. Poznańska – zintegrowany węzeł przesiadkowy obok ZDiUM4. Politechnika – przystanek autobusowo-tramwajowy5. Popowice stacja kolejowa – zintegrowany węzeł przesiadkowy6. Popowice przystanek tramwajowy, przystanek autobusowy obok Parku Dębowego7. Białowieska przystanek tramwajowy8. Rysia przystanek tramwajowy9. Wejherowska przystanek autobusowo-tramwajowy.Zobacz też: Zagadki, tajemnice i sekrety(sezon2) - odcinek 40 Powódź w 97 roku