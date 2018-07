Tylko w ostatnich dniach na dolnośląskich drogach zginęło 5 osób. Niestety w dalszym ciągu wielu kierowców zapomina o zasadach bezpiecznej jazdy i stosowaniu się do przepisów ruchu drogowego.

18 lipca 2018 roku na łuku drogi krajowej nr 36, na trasie Lubin - Ścinawa, kierowca samochodu osobowego marki opel, najprawdopodobniej z uwagi na niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem i zjeżdżając na przeciwny pas ruchu, zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku samochodem osobowym marki Audi. W efekcie zderzenia na miejscu zginął kierujący i pasażerka opla, a w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń zmarła pasażerka z drugiego auta. Wśród osób, które pierwsze pojawiły się w miejscu wypadku, było trzech funkcjonariuszy lubińskiej komendy, którzy wracali po służbie do domu. Natychmiast zatrzymali się i pomagali w akcji ratowniczej.Do tragicznych wypadków doszło też 20 lipca 2018 roku. W Głogowie kierowca samochodu marki Chevrolet Aveo zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z samochodem marki Ford Transit. W wyniku wypadku kierowca chevroleta zginął na miejscu. Natomiast w Łagiewnikach ( powiat dzierżoniowski ) pieszy przechodząc przez jezdnię w miejscu nieoświetlonym i niedozwolonym wtargnął pod jadący samochód marki Audi A4. Pomimo podjętej reanimacji przez zespół pogotowia pieszy zmarł.Na miejscu wypadków policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzili czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności, w tym szczególnie przyczyn tych tragicznych zdarzeń. W działaniach uczestniczyły również inne służby ratunkowe.Policjanci apelują o zachowywanie ostrożności na drogach.