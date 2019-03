Tragedia na stacji kolejowej. 16-latek porażony prądem. Czy była to głupia zabawa? (AKTUALIZACJA)

Do wypadku doszło w sobotę około godz. 20.30. 16-latka reanimowano przez kilkadzisiąt minut. Nastolatek spadł z nieczynnej kładki nad torami do wagonu kolejowego. Nie powinien na niej być. Okoliczności wypadku bada policja i prokuratura.

AKTUALIZACJA:

W poniedziałek Prokuratura Rejonowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie tragedii. Zabezpieczono m.in. telefony znajomych 16-latka, którzy byli feralnego dnia razem z nim na nieczynnej kładce kolejowej. To dwie dziewczyny i trzech chłopców w wieku 14-16 lat. Śledczy będą sprawdzać inforomacje, która pojawiała się m.in. w komentarzach internautów, że do wypadku doszło podczas głupiej zabawy. Nastolatkowie mieli z kładki skakać do wagonów i wszystko nagrywać.