Toyota podpisała umowę o objęciu patronatem Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach oraz Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu

Oprócz tego uczniowie będą odwiedzać zakłady Toyoty aby móc poznać proces produkcyjny i zobaczyć jak wygląda praca.

W siedzibie jelczańskiej fabryki silników zostało też podpisane porozumienie o objęciu patronatem klasy branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach.

Klasa „by TOTOTA Way” będzie kształcić uczniów w zawodzie mechanik ze specjalnością: operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych i operator maszyn odlewniczych. Będzie liczyła 24 uczniów, a rekrutacja rozpocznie się już w maju. Podczas 3-letniego kształcenia uczniowie będą odbywać praktyczną naukę zawodu pod czujnym okiem pracowników TMMP.

Klasa patronacka rusza od 1 września 2019. Uczniowie będą nabywać wiedzę zgodnie z rozporządzeniem MEN, co oznacza, że część pracowników jelczańskiego zakładu przejdzie kursy dydaktyczne. W planach jest również stworzenie w Zespole Szkół im. J. Kasprowicza specjalnej sali dydaktycznej – warsztatu mechanicznego Toyoty, w którym uczniowie będą pobierać teoretyczne kształcenie zawodowe.

- Wizja stworzenia takiej klasy w jelczańskiej szkole to realizacja wspólnego celu szkoły oraz fabryki TOYOTY w kształceniu przyszłych przedsiębiorców, którzy przyczynią się do rozwoju krajowej gospodarki, co zdecydowanie wpłynie na podniesienie prestiżu kształcenia zawodowego – podkreśla Agnieszka Żak, Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Kasprowicza.