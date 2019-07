Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu organizuje licytację charytatywną na rzecz swoich podopiecznych

Jak ocenia Pan wizytę? Słyszałam, że podopieczni Noclegowni św. Brata Alberta byli bardzo zainteresowani. Czy chciałby ich Pan jeszcze kiedyś odwiedzić?

MB: Wizyta bardzo mi się podobała, jestem otwarty na takie inicjatywy. Z chęcią odwiedzę jeszcze raz mieszkańców Noclegowni oraz innych podobnych instytucji.

Dlaczego postanowił Pan przekazać na licytację swoje rękawice?

MB: Karma wraca, po prostu dając innym pomoc, dobro wraca. Pomagam na tyle, na ile mogę – to nie pierwsza moja inicjatywa, kiedy przekazałem coś na rzecz drugiej osoby.

Dlaczego Pana zdaniem warto wziąć udział w aukcji?

MB: Przede wszystkim zachęcam wszystkich do licytacji, są to rękawice z bardzo ważnej dla mnie walki. Broniłem tytułu zawodowego Mistrza Federacji DSF, to była bardzo wymagająca 5-rundowa walka z 15 cm wyższym, silniejszym i bardziej doświadczonym rywalem... W tej walce zwyciężył mój niezłomny charakter oraz serce do walki…