Totolotek Puchar Polski. Jagiellonia - Lechia w finale na Narodowym

Jako pierwsza udział w finale Pucharu Polski zapewniła sobie Jagiellonia. We wtorkowym półfinale drużyna z Białegostoku pokonała legnicką Miedź 2:1. Dla białostoczan obie bramki zdobył Taras Romanczuk. Zwycięskie trafienie kapitan Jagiellonii zanotował w doliczonym czasie drugiej połowy, kiedy wydawało się, że do rozstrzygnięcia niezbędna będzie dogrywka.

W środę rewelacyjny Raków Częstochowa prowadzącą w Ekstraklasie Lechię Gdańsk zmusił do dużego wysiłku. Po ostatnim gwizdku arbitra z awansu cieszyli się jednak gdańszczanie, którzy zwyciężyli 1:0. Jedyną bramkę zdobył w 17 minucie Artur Sobiech.

Dla Lechii to trzeci w historii finał Pucharu Polski. Biało-Zieloni do decydującej potyczki docierali już 1955 i 1983 roku. Za drugim razem sięgnęli po trofeum (3:2 z Piastem Gliwice). Jagiellonia do finału dotarła również po raz trzeci. W 1989 roku uległa warszawskiej Legii. Z kolei w 2010 roku zwyciężyła Pogoń Szczecin.

Finał Pucharu Polski 2019 pomiędzy Jagiellonia Białystok i Lechią Gdańsk zostanie rozegrany 2 maja o godz. 16 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Droga do finału Pucharu Polski:

Jagiellonia Białystok:

1:0 - Lechia Dzierżoniów (I runda)

1:0 po dogrywce - GKS Katowice (1/16 finału)

2:0 - Arka Gdynia (1/8 finału)

2:0 - Odra Opole (1/4 finału)

2:1 - Miedź Legnica (1/2 finału)

Lechia Gdańsk:

1:1, 5:4 k. - Wisła Kraków (I runda)

3:1 - Resovia Rzeszów (1/16 finału)

3:1 - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (1/8 finału)

2:1 - Górnik Zabrze (1/4 finału)

1:0 - Raków Częstochowa (1/2 finału)

