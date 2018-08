W Kostrzynie nad Odrą od 2-4 sierpnia trwa 24. Pol'and'Rock Festival 2018 (dawniej Przystanek Woodstock). Otwarty teren festiwalu sprzyja tworzeniu się niesamowitych zjawisk w atmosferze. Do takich należy "tornado" a dokładniej wir pyłowy, czyli kolumna powietrza z piaskiem o średnicy kilku metrów. Na zdjęciach możecie zobaczyć, jak wygląda polandrockowa "trąba powietrzna".

Zjawisko, które możecie zaobserwować na terenie festiwalu, mylnie nazywane jest trąbą powietrzną czy tornadem. W rzeczywistości to znacznie mniejszy, ale również niebezpieczny, wir pyłowy. Powstaje na skutek zmieszania suchego gorącego powietrza i pyłu. Stanowi zbiór cząsteczek powietrza i piasku, a niekiedy także przedmiotów, takich jak puszki czy inne drobne przedmioty. Całość ma kształt kolumny o małej średnicy, do około dziesięciu metrów i wysokości kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.Jeśli widzicie taką "trąbę" - odsuńcie się od niej jak najdalej. Zgromadzone w niej przedmioty, a także zwiększająca się prędkość wiru wraz z jego przemieszczaniem mogą powodować przewracanie większych rzeczy, w tym także osób.