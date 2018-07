W połowie sierpnia odbędzie się kolejna odsłona edycji Top of the Top Sopot Festival. Na scenie Opery Leśnej wystąpi ponad 60 wykonawców, w tym 14 zagranicznych gwiazd. Gośćmi specjalnymi będą m.in. Aloe Blacc, James Arthur czy Welshly Arms. Polską scenę muzyczną reprezentować będą m.in.: Edyta Górniak, Kayah, Andrzej Piaseczny i wiele innych. Sprawdźcie szczegóły w artykule poniżej.

Top of the top Sopot Festival 2018 to trzydniowe wydarzenie, które odbędzie się w jednym z najbardziej kultowych muzycznie miejsc w Polsce - Operze Leśnej. Odbędzie się w dniach 14-16 sierpnia, godz. 19:30, w Sopocie, na ul. Moniuszki 12.Polską scenę muzyczną reprezentować będą m.in.: Edyta Górniak, Kayah, Andrzej Piaseczny, Natalia Szroeder, Sarsa i Michał Szpak. Okrągłe jubileusze świętować będą zespoły: Bajm, Lady Pank, Big Cyc i Blue Cafe. Usłyszymy kultowe przeboje, takie jak „Live is Life” w wykonaniu grupy Opus, „You” zespołu Ten Sharp, „I’ve Been Thinking About You” formacji Londonbeat, „Mr. Saxobeat” Alexandry Stan czy „Hollywood Hills” w wykonaniu Sunrise Avenue.Otwierający festiwal koncert „Forever Young” to hołd złożony muzyce lat 80. i 90. Na sopockiej scenie pojawią się zagraniczne gwiazdy, które wykonają swoje wiecznie młode przeboje. Usłyszymy m.in.: Ten Sharp w utworze „You” , Londonbeat w hicie „I’ve Been Thinking about You”, Fun Factory w „Celebration”, czy Beverley Craven w niezapomnianym „Promise Me”. Swoje kultowe utwory przypomną również polscy artyści: IRA, Wilki, Małgorzata Ostrowska, Urszula, Elektryczne Gitary, Felicjan Andrzejczak i Jerzy Grunwald.Ukoronowaniem muzycznych wspomnień będzie jubileusz 35-lecia pierwszej płyty zespołu Lady Pank, który wraz z gośćmi zaprezentuje największe przeboje ze swojego debiutanckiego albumu.Usłyszymy doskonale znane utwory, takie jak „Mniej niż zero”, „Kryzysowa narzeczona” „Zamki na piasku” czy „Tańcz głupia tańcz”. W jubileuszowym koncercie wystąpią Kasia Kowalska, Tomasz Organek i Maciej Maleńczuk.Kolejny punkt wtorkowego programu to koncert #iLOVE, w którym polscy artyści zaśpiewają o miłości w różnych odcieniach muzycznych. Wystąpią: Margaret, Grzegorz Hyży, Michał Szpak i Sarsa.Gościem specjalnym wieczoru będzie brytyjska gwiazda - James Arthur - pamiętany przede wszystkim z brawurowej interpretacji przeboju „Impossible".Środowy wieczór otworzy koncert #iDANCE, czyli morze tanecznych przebojów. Największe, energetyczne hity zaśpiewają m.in.: Edyta Górniak, Kayah, Natalia Szroeder, Natalia Nykiel, Cleo, Sarsa, Pectus i Agnieszka Adamczewska. W tanecznym klimacie będziemy świętować również jubileusz zespołu Blue Café.Międzynarodowa odsłona wieczoru to koncert „Top of the top”, w którym zobaczymy plejadę zagranicznych gwiazd z ich najpopularniejszym utworami. Wystąpią: Alexandra Stan („Mr. Saxobeat”), Toploader („Dancing in the Moonlight”), Nico Santos („Rooftop”), Sunrise Avenue („Hollywood Hills” ), Mihail („Who You Are” ).Gościem specjalnym będzie Anastacia - znakomita amerykańska wokalistka mająca na swoim koncie ponad 30 milionów sprzedanych płyt i takie przeboje, jak "One day in Your Life", "Left Outside Alone" czy "I`m Outta Love".Ostatni dzień imprezy to ukłon w stronę historii sopockich festiwali. Wraz z orkiestrą pod batutą Daniela Nosewicza zostaną przypomnieni artyści, którzy debiutowali na scenie Opery Leśnej, zdobywali na niej nagrody, i których występy pozostały w pamięci widzów. W koncercie „THE BEST OF SOPOT” zabrzmią także ponadczasowe utwory największych światowych gwiazd, które gościły w Sopocie - Whitney Houston czy Eltona Johna. Wystąpią m.in.: Edyta Górniak, Kasia Wilk, Vox, Varius Manx & Kasia Stankiewicz, Feel, Natalia Szroeder, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski, Ola Gintrowska i Michał Kwiatkowski.W czwartkowy wieczór nie zabraknie występów zagranicznych gości specjalnych. Dla sopockiej publiczności zagrają: amerykańska formacja Welshly Arms, znana przede wszystkim z megahitu „Legendary” i Aloe Blacc – artysta z kręgu R&B – autor takich przebojów, jak "I Need A Dollar" czy "Wake Me Up".Czwartek w Operze Leśnej to również dwa wielkie jubileusze: 40-lecie zespołu BAJM, podczas którego usłyszymy największe przeboje zespołu, m.in.: „Biała Armia”, „Nie ma wody na pustyni” i „O Tobie” oraz jubileusz zespołu BIG CYC – „30 lat z wariatami”. Krzysztof Skiba wraz z zespołem zaprosili do Opery wyjątkowych gości - na scenie pojawią się m.in.: De Mono, Grzegorz Skawiński, Kobranocka, Dr Misio, Nocny kochanek i Poparzeni kawą trzy – których zobaczymy w zupełnie nowych odsłonach.Wszystkie koncerty będzie można zobaczyć na antenie stacji TVN.