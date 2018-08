(© materiały prasowe)

Jeśli zastanawiasz się, na jakie imprezy muzyczne zdążysz jeszcze pojechać, oto lista 6 europejskich festiwali – 2 w Polsce i 3 za granicą.

Sziget Festival (Budapeszt)

8–15.08.2018 r.



Bliżej naszego kraju odbywa się jeden z największych festiwali muzycznych w Europie. Sziget Festival to gratka dla wszystkich, którzy nie ograniczają się do jednego gatunku muzyki. Tegoroczny line-up pęka w szwach od gwiazd największego formatu. Wystąpią między innymi Lana del Rey, Arctic Monkeys, Dua Lipa, Gorillaz i Mumford & Sons – a to zaledwie kilka głośnych muzyków, których będzie można zobaczyć na scenie.





Kraków Live Festival (Kraków)

17–18.08.2018 r.



Kolejny festiwal, który odbywa się w jednym z najpiękniejszych miast Polski. Podczas dwóch dni imprezy będzie można nie tylko posłuchać najlepszej światowej muzyki, ale również skorzystać z bogatej oferty kulturalnej miasta. Organizatorzy festiwalu dbają, by co roku podejmować współpracę m.in. z Muzeum Narodowym w Krakowie, Cricoteką czy Muzeum Historycznym. W tym roku na Kraków Live Festival grają tacy artyści, jak Die Antwoord, Kendrick Lamar oraz Unknown Mortal Orchestra.





Reading Music Festival (Reading)

24–26.08.2018 r.



Historia jednego z największych rockowych festiwali w Wielkiej Brytanii sięga lat 70. XX wieku. To na jego scenie grały prawdziwe legendy mocnego brzmienia: Pink Floyd, The Rolling Stones, Iggy Pop, AC/DC, The Cure, Guns N’ Roses, Nirvana, Metallica, Radiohead i wiele, wiele innych. Na festiwalowej muzyce wychowały się całe pokolenia – także artyści, którzy wystąpią w tym roku. Tego lata Reading Music Festival gości takie gwiazdy, jak Kings Of Leon, Panic! At The Disco, a także Fall Out Boy. Z Polski najłatwiej będzie się dostać do Reading samolotem do Londynu, a stamtąd – pociągiem. W samym Londynie na festiwalowiczów czekają zaś wygodne hotele.





Lollapalooza (Berlin)

8–9.09.2018 r.



Lollapalooza to amerykański festiwal znany na całym świecie, który w tym roku odbywa się między innymi w Berlinie. Podczas najnowszej edycji w europejskim mieście będzie można bawić się przy muzyce takich gwiazd, jak: The Weeknd, Imagine Dragons, The National, Ben Howard, Years&Years czy Kygo. Na festiwalowiczów czekają również koncerty Davida Guetty oraz Duy Lipy, zatem impreza nie jest dedykowana jedynie fanom rocka.



Unsound Festival (Kraków)

1–14.10.2018 r.



To już 16. edycja wyjątkowego festiwalu, którego początek miał miejsce w jednej z krakowskich piwnic. Od 2013 r. impreza zyskała większy rozmach, dzięki czemu odbywała się również w takich miastach jak Londyn, Nowy Jork czy Toronto. Tegoroczna edycja jest organizowana pod hasłem „presence” – w ramach programu dziennego odbędą się wydarzenia związane z życiem w skrajnie zdigitalizowanym świecie. W tym roku wystąpią między innymi: Eris Drew, DJ Storm, Blawan, House of Kenzo, JASSS, Iglooghost oraz Resina.





Źródło: https://www.accorhotels.com/pl/polska/index.shtml



Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.