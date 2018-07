TOP 25 najcenniejszych polskich celebrytów. Które twarze są najwięcej warte na polskim rynku mediowym? Jak się okazuje ważny jest to, czy widzowie daną twarz znają oraz fakt, czy wzbudza ona nasze zaufanie, a dorobek i posiadane osiągnięcia wzbudzają nasze zaufanie. Zobacz zestawienie przygotowane przez FORBESA i ZOBACZ czyja twarz jest najcenniejsza.

TOP 25 najcenniejszych polskich celebrytów

Zestawienie przygotowane przez magazyn "Forbes", często nazywa jest również rankingiem gwiazd. Przygotował go dom mediowy MediaCom, przeprowadzając pogłębione badania, oparte nie tylko na ilości polubień na Facebooku czy publikacji z gwiazdami w portalach i kolorowych czasopismach. Brane pod uwagę są takie aspekty jak zaufanie i wiarygodność, a także bycie autorytetem w konkretnej dziedzinie, za którymi idą konkretne osiągnięcia. Na podstawie m.in. tych czynników, eksperci przeprowadzili badanie siły polskich gwiazd, indeksując poziom ich wpływów.



W rankingu najcenniejszych polskich celebrytów na samym czele zobaczymy dwie wyraziste kobiety. Co ciekawe, największe spadki sympatii obserwujemy w stosunku do piłkarzy. Próżno szukać ich w zestawieniu, jednak występ na tegorocznym mundialu w Rosji wyjaśnia ich nieobecność. W zeszłym roku na miejscu trzecim uplasował się Jakub Błaszczykowski. W 2018 nie znajdziemy w nim ani Błaszczykowskiego, ani Lewanowskiego, który w 2017 uplasował się na 15. pozycji.







Zobacz w galerii, które gwiazdy cieszą się największą sympatią i zaufaniem. Dzięki swojej pozycji mogą liczyć na współpracę z dużymi markami, a co za tym idzie, również na pokaźne kontrakty wynikające z tej współpracy.



