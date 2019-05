Tomek Kowal Kowalski wróci "do pionu"? Potrzebne pieniądze na rehabilitację

"Musiałem, chciałem nie chciałem, nieważne. Poszło... Wiecie...przychodzi taki moment, że ta cała sytuacja, obdziera człowieka z resztek hmm honoru? Nie wiem... Robię, co mogę. Planuję jeszcze więcej, ale rzeczywistość i świadomość, co ile kosztuje, potrafi pozbawić złudzeń... Czy powinienem się wstydzić, że proszę o pieniądze na leczenie? Usprawiedliwiać swoją decyzję tym, że inni zbierają czasem na totalne bzdury? Nie wiem... Próbuję z koncertami, wydałem płytę, ale to wszystko to i tak nic. Ja po prostu chcę wstać, nie być ciężarem, pomóc najbliższym i najzwyczajniej w świecie, móc wrócić na stare ścieżki... Bądźcie przy mnie" - napisał Tomek Kowal Kowalski na swoim fanpage-u na Facebooku, podając link do zbiórki w serwisie crowdfundingowym zrzutka.pl.

W 2013 roku wygrał czwartą edycję programu "Must Be The Music". W 2014 roku zagrał rolę Ryśka Riedla spektaklu prezentowanym w Teatrze Śląskim w Katowicach. Jego kariera muzyczna i aktorska dopiero nabierała rozpędu. Niestety w tym samym roku Tomek miał poważny wypadek na motocyklu. W jego motocykl wjechał volkswagen golf. Obrażenia Tomka były bardzo poważne, znalazł się w śpiączce na oddziale intensywnej terapii. Z ustaleń policji już wtedy wynikało, że to kierowca volkswagena był sprawcą wypadku. Tomek wybudził się ze śpiączki sparaliżowany. Dostał drugie życie, ale od lat trwa jego rehabilitacja. Niestety, lekarze nie dają mu już cienia nadziei, ale cuda się zdarzają i Tomek głęboko w to wierzy.