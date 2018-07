Tomasz Kowal Kowalski wystąpił dzisiaj w programie "Pytanie na śniadanie" na TVP 2. Opowiadał o swojej ścieżce i walce ze słabościami.

"Myślę, że często, każdy z nas, przekracza w swym życiu różnego rodzaju granice i bariery, które zmuszają do tego, by opuścić dawny świat...Dawne przyzwyczajenia, spokój i stabilizację, wypracowaną czasem przez lata...Albo jest to konieczność, albo ulegamy jakimś podpowiedziom, szeptom, przeczuciu... Jak niedawno ja...Po cichu, w Małe Muzeum Ludowe u Kowalskich, z psem u boku, w baśniowym lesie...Aż któregoś dnia stanąłem na leśnej ścieżce i go zobaczyłem...Ducha Wielkiego Świata... Długo by opowiadać... I się odważyłem. Wyszedłem z leśnych zakamarków, by dla was zaśpiewać... Dużo się od tamtej chwili zmieniło... Las mnie chronił, dobrze było przy ognisku i z psem u boku...Teraz jestem na wózku...Coś za coś, prawda? Tak to działa. Sami wiecie, jak jest. Nie tak to planowałem" - napisał wczoraj na swoim Facebooku Tomasz Kowal Kowalski.Muzyk wystąpił w programie "Must Be The Music". Wszystko wskazywało na to, że jego kariera nabierze rozpędu - przecież wygrał program, prezentując utwory Dżemu. Niestety, w 2014 roku miał poważny wypadek . Jechał motocyklem i w Dobroszycach pod Oleśnicą zderzył się z volkswagenem, który nie ustąpił pierwszeństwa. Od tamtej pory jest sparaliżowany. Teraz inspiruje innych do tego, by walczyć z własnymi słabościami i się nie poddawać.O swojej walce opowiada dzisiaj od godz. 10.00 w "Pytaniu na Śniadanie" na TVP2.