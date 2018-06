Tomasz Komenda w Rzymie spotkał się z papieżem Franciszkiem

O wizycie Tomasza Komendy w Rzymie poinformował Szymon Hołownia na swoim profilu na Facebooku. Komenda miał pojechać z rodziną do Rzymu, by pomodlić się przy grobie Jana Pawła II. Kiedy przebywał w więzieniu, gdzie trafił za zbrodnię, której nie popełnił, często miał się do niego modlić o uwolnienie.

Jak informuje na Facebooku Szymon Hołownia, Tomasz Komenda i jego rodzina spotkali się dziś rano z arcybiskupem Konradem Krajewskim.



– Kardynał Konrad zaprowadził ich do papieża Franciszka, który poruszony wysłuchał historii, pobłogosławił, wyściskał – pisze Szymon Hołownia. Papież miał także podarować Tomaszowi Komendzie różaniec.



Tomasz Komenda razem z rodziną wybrał się do Rzymu, aby odwiedzić grób Jana Pawła II. Jak podkreślał po wyjściu z więzienia, podczas niesłusznej odsiadki modlił się do świętego Jana Pawła II o wyjście na wolność, a teraz chciał mu podziękować osobiście. Stąd dzisiejsza wizyta w Rzymie.



