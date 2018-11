To wrocławianin otruł siebie i syna w sali zabaw. Był już podejrzany o porwanie dziecka

Wychowawczyni poparzyła wrzątkiem dziecko w przedszkolu

Marcin Rybak

Dziecko poparzone w przedszkolu przeszło już dwie operacje, a koszty leczenia i rehabilitacji to przeszło 4 tys. zł miesięcznie. Ślady na ciele dziewczynki mogą pozostać do końca życia. Do dramatu doszło we Wrocławiu.