To był żywy chłopiec. Noworodek porzucony w krzakach we Wrocławiu

Co za historia! Zabrakło minut, by urodziła w aucie! Pomogli policjanci

Sceny rodem jak z hollywoodzkiej komedii z akcją rozegrały się drogach powiatu jeleniogórskiego. Chociaż przyszłym rodzicom na pewno nie było do śmiechu! Zaledwie kilku minut zabrakło by dziewczynka przyszła na świat w samochodzie. Parę do szpitala eskortowali policjanci z Komend...