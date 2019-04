To będzie piękny jubileusz! 25 lat Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu

Nie jest przypadkiem, że uroczyste posiedzenie zarządu Regionalnej Rady Olimpijskiej, której od lat przewodzi Mieczysław Łopatka, zorganizowano w sali senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, która mieści się w gmachu głównym uczelni. Współpraca obu instytucji wchodzi w wiek pełnoletni, bo to już 18 lat wspólnych działań. To oczywiście zasługa wielu osób, ale przed wszystkim prof. Marka Bojarskiego, byłego rektora Uniwersytetu, a obecnie Przewodniczącego Rady Sportu UWr. Tu warto wspomnieć, że prof. Bojarski sam był za młodu sportowcem i dźwigał ciężary.

- Dzięki tej współpracy możemy olimpijczyków, najlepszych sportowców, pokazać młodym, którzy mogą czerpać z nich wzorce, To jest najbardziej pożądane - powiedział prof. Bojarski.

Na spotkaniu pojawił się oczywiście także obecny rektor prof. Adam Jezierski.

Podczas posiedzenia poznaliśmy szczegóły obchodów jubileuszu 25-lecia Regionalnej Rady Olimpijskiej. Kulminacja wydarzeń nastąpi 12 września - oczywiście na obiektach zaprzyjaźnionej uczelni wyższej. Tego dnia przed południem odbędzie się w Oratorium Marianum część oficjalna. - Wstęp będzie wolny. To okazja dla wszystkich, by nie tylko poprosić wielu olimpijczyków o autograf, ale po prostu z nimi porozmawiać. Impreza jest otwarta dla wszystkich sympatyków olimpizmu i sportu na Dolnym Śląsku, ale i w Polsce - oznajmił Łopatka, były świetny koszykarz i trener, król strzelców mistrzostw świata w Urugwaju w 1967 roku, czterokrotny olimpijczyk

Potem uroczystości przeniosą się na obiekty sportowe przy ul. Przesmyckiego, które czeka poważna rozbudowa.

Otóż kiedyś stał tam Instytut Informatyki, który obecnie znajduje się przy Moście Grunwaldzkim. Stary budynek wyburzono, a teren przejęła Sekcja Obiektów Sportowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstała tam m.in. hala sportowa, która służy środowisku akademickiemu, jest jednak plan, by tę przestrzeń zmodernizować.

Powstały dwie koncepcje. Jedna zakładała budowę hali, kortów tenisowych (w przyszłości - z możliwością zadaszenia), boisk do piłki nożnej i koszykówki, 60-metrowej bieżni lekkoatletycznej oraz zaplecza z szatniami. Druga - tańsza o ok. 6 mln zł - nie obejmowała nowej hali. Tę ostatecznie wybrano i właśnie otwarto 11 kopert, w których były prace wysłana w ramach przetargu na projekt rozbudowy sportowych obiektów przy ul. Przesmyckiego.

- Wokół sportu i tego pomysłu zrobiła się dobra atmosfera. Pomysł wsparła także Regionalna Rada Olimpijska, która promuje podobne inicjatywy w gminach naszego regionu - mówi Waldemar Pasikowski, kierownik Sekcji Obiekty Sportowe Uniwersytetu Wrocławskiego.

Firma, która wygra przetarg na projekt, będzie miała pół roku, by go dokładnie wykonać. Potem trzeba będzie wyłonić jeszcze wykonawcę.

Tymczasem w senacie Uniwersytetu Wrocławskiego pojawił się wniosek, by nowe obiekty nosiły imię Dolnośląskich Olimpijczyków. 12 września - podczas obchodów 25-lecia rady - wmurowany zostanie kamień węgielny pod budowę, na którym zaznaczone będzie, kto zostanie patronem obiektów.

Na kiedy planowane jest zakończenie inwestycji? Wszystko będzie zależeć od kolejnych władz uczelni, bo już w przyszłym roku wybrany zostanie nowy rektor.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2016 roku patronem stojących już obiektów sportowych przy ul. Przesmyckiego został prof. Józef Julian Ziółkowski, wybitny chemik i niezwykły autorytet społeczności akademickiej.

W uroczystym posiedzeniu zarządu Regionalnej Rady Olimpijskiej w sali senatu Uniwersytetu Wrocławskiego brali także udział: Renata Mauer-Różańska, Danuta Bułkowska-Milej, Jan Brzeźny, Jan Cych, Ryszard Podlas (wszyscy RRO ), prof. Ryszard Bartoszewicz – Prorektor ds. Nauczania UWr, Piotr Mazur - Dyrektor Biura Sportu i Turystyki; Jarosław Maroszek - Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego, prof. dr hab. Karol Kiczka - Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Ryszard Żukowski - Kanclerz UWr, Tomasz Czaja - Z-ca Kanclerza ds. Technicznych, Waldemar Pasikowski – kierownik Sekcji Obiekty Sportowe UWr oraz Katarzyna Polic-Patkowska – członek komitetu organizacyjnego Jubileuszu.

25-lecie Regionalnej Rad Olimpijskie połączone będzie ze 100-leciem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest duża szansa, że we wrześniu do Wrocławia przyjadą władze PKOl.