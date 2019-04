Tłumy we wrocławskich galeriach w niedzielę handlową

Znalezienie wolnego miejsca na parkingach przed galeriami handlowymi we Wrocławiu graniczy dziś z cudem, a w niemal wszystkich sklepach do kas stały gigantyczne kolejki. To najlepsza odpowiedź na pytanie, czy handlowe niedziele w Polsce są potrzebne. W tym miesiącu sklepy były czynne w dwie niedzielę - dziś oraz tydzień przed świętami. Następna niedziela handlowa dopiero 26 maja.

Czy sklepy powinny być czynne we wszystkie niedziele? A może wręcz przeciwnie - powinien obowiązywać całkowity zakaz handlu w ten dzień? Czekamy na Wasze komentarze!