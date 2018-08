Legniccy twórcy chcą nagrać i wydać w formie audiobooka książkę "Dni króla" Filipa Floriana.

Na pomysł wpadła Radosława Janowska-LAscar, tłumaczka książki. I zbiera pieniądze na www.PolakPotrafi.pl, tutaj – Dlaczego chcę wydać powieść w tej formie? Powód jest prozaiczny. Podczas jej promocji fragmenty czytał Paweł Palcat, legnicki aktor. Super to brzmi! – wyjaśniła. – A dodatkowy walor jest taki, że to projekt legnicki – dodaje."Dni króla" ma czytać Paweł Palcat, materiał nagra Andrzej Janiga, akustyk w Teatrze im. Modrzejewskiej. Projekt okładki podjęła się stworzyć Renata Michajłow, artystka plastyk, także pracująca w teatrze.Udało się Przemysławowi Wojcieszkowi, który w ten sposób uzbierał pieniądze na produkcję spektakl "Czystka".Niedawno Wojcieszek zbierał na serial "Czarne pola" i też się udało. Uda się i teraz!"Dni króla" (Wydawnictwo Amaltea) to osadzona w realiach XIX-wiecznej Rumunii opowieść o emancypacji narodów środkowoeuropejskich oraz tworzeniu się w tym regionie nowoczesnych państw i społeczeństw. Procesy historyczne, które doprowadziły do zjednoczenia całkowicie zależnych od Imperium Osmańskiego księstw rumuńskich w państwo pod berłem Hohenzollernów, stanowią kanwę, na której autor rysuje psychologiczny portret dwóch mężczyzn: niemieckiego dentysty oraz cierpiącego na ból zębów pruskiego księcia. Ów książę otrzymał właśnie ofertę objęcia rumuńskiego tronu i zachęca medyka do wyjazdu do nieznanego, przeżartego intrygami i wszechobecną korupcją kraju. Młody Hohenzollern wkrótce stanie się reformatorem swojej nowej ojczyzny, a historia oceni go jako jednego z najwybitniejszych władców rumuńskich.