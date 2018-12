Thriller psychologiczny „Głód zabijania”- Alice Blanchard

O KSIĄŻCE:

Kiedy już raz wejdziesz w mrok, mrok wejdzie w ciebie

Samobójstwo pacjenta to dla każdego psychoterapeuty zawodowa klęska. Dla doktor Kate Wolf tym boleśniejsza, że przywołuje wspomnienia, od których od dawna próbuje się uwolnić. Mimo upływu szesnastu lat wciąż wini się za śmierć młodszej siostry, zamordowanej z wyjątkowym okrucieństwem. Teraz straciła pacjentkę, chociaż była pewna, że terapia miała na Nikki zbawienny wpływ. Rozmowa z detektywem badającym śmierć Nikki McCormack rzuca nowe światło na sprawę. Dodając dwa do dwóch Kate zaczyna wątpić, czy jej siostrę zabił człowiek skazany za morderstwo i czy Nikki naprawdę popełniła samobójstwo. Jeżeli jej podejrzenia są słuszne, morderca uderzy po raz kolejny, bo napędza go głód zabijania, a ukojenie przynoszą mu jedynie cierpienie i śmierć wybranych ofiar.

Lektura Blanchard to czysta przyjemność dla miłośników dreszczowców. Mistrzowska intryga i równie klarowny styl jak w powieściach Kinga łączą się ze świetnym piórem autorki. Przez niektórych porównywana do Pauli Hawkins.

Książka pod patronatem Lubimyczytac.pl

„[Bohaterka] będzie potrzebować całego swego sprytu, i jeszcze więcej, żeby

w końcu stawić czoła jednemu z najbardziej pamiętnych czarnych charakterów od czasu Hannibala Lectera.” - Wall Street Journal

O AUTORCE:

ALICE BLANCHARD wygrała nagrodę Katherine Anne Porter za fikcję, za antologię opowiadań „The Stuntman’s Daughter”. Jej pierwsza powieść „Darkness Peering," została wybrana najlepszą książką Mystery New York Times’ Notable Book i Barnes & Noble Best Mystery. Thriller jej autorstwa: “The Breathtaker”, znalazł się wśród nominowanych do NBC Today Book Club. Alice otrzymała PEN Award, New Letters Literary Award oraz Centrum Artists-in-Residence Fellowship. Jej książki są publikowane w 16 krajach.