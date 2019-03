Testujemy dla was słuchawki bezprzewodowe Erato Verse. Jak się sprawdziły? Zobaczcie! (NASZ TEST, FILM)

Szukasz smartfona, na którym obejrzysz filmy z Netflixa i pograsz w gry? Planujesz zakup słuchawek? Głośników? Jakiegoś innego sprzętu elektronicznego - telefonu, aparatu fotograficznego, wagi, ciśnieniomierza, ładowarki? Nie wiesz, co wybrać, bo na rynku jest olbrzymi wybór? Pomożemy. Laboratorium to nasz nowy program, w którym co tydzień prowadzić będziemy testy konsumenckie. Dziś recenzujemy słuchawki bezprzewodowe Erato Verse.