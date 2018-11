Temperatury poniżej zera, spadnie śnieg. Później czeka nas niespodzianka [PROGNOZA]

Na zakończenie miesiąca, ciepły listopad pokazał nam swoje zimowe oblicze. W czwartek (29.11.2018) nad ranem termometry we Wrocławiu pokazały - 5,5 stopnia Celsjusza. To największy listopadowy przymrozek jak do tej pory. Jeszcze zimniej może być w nocy z czwartku na piątek. A później czeka nas pogodowa niespodzianka. Zobaczcie prognozę na najbliższe dni na kolejnych slajdach w naszej galerii.