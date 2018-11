Tej zimy z powodu smogu umrze 40 - 45 tysięcy osób.

Nowotwory oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc to najczęstsze choroby śmiertelne wywołane smogiem. Poza tym u wielu osób pogorszy się astma lub zaostrzą alergie. Starsze osoby będą miały kłopoty z sercem, pojawi się jego niewydolność, zaburzenia rytmu oraz bóle wieńcowe. Przyjdą ataki duszności, które z czasem skończą się zgonem. Przybędzie zawałów i udarów. U młodszych pojawią się problemy z gardłem, krtanią czy oskrzelami oraz zapalenia spojówek, czyli pieczenie i łzawienie oczu. Do tego odczuwalne będzie zmęczenie, osłabienie, zaburzenia koncentracji. Co najstraszniejsze, większość z nas nie będzie wiedziała dlaczego tak się dzieje. Tak jak większość rodziców nie będzie rozumieć, dlaczego ich dzieci wciąż chorują. Bo czy zastanawiamy się nad tym, czym oddychamy?

Smog, w skład którego wchodzą szkodliwe związki chemiczne, takie jak benzen, tlenek azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, i najgroźniejsze dla człowieka BENZO(A)PIREN oraz pyły PM10 i PM2,5, najczęściej pojawia się od listopada do marca. W efekcie wystarczy kilka mroźnych, bezwietrznych dni i zaczynamy się po prostu dusić . Drobiny pyłu często zawierają śmiertelne dla człowieka związki metali ciężkich. Te większe cząsteczki PM10 o wielkości 10 μm dostają się do płuc, natomiast cząsteczki mniejsze PM2,5 o wielkości 2,5 μm dostają z płuc do krwi i zatruwają cały organizm. Dlatego konsekwencje wdychania smogu są aż tak poważne.

Wśród 55 miast najbardziej zadymionych miast w Europie aż 33 znajduje się w Polsce. W zeszłej zimy w Krakowie, na Śląsku czy Warszawie normy zanieczyszczonego powietrza były przekraczane kilkaset razy i kilkukrotnie w czasie zeszłej zimy. Smog jest efektem tak zwanej niskiej emisji, czyli spalin pochodzący z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Większość pieców nie spełnia standardów emisyjnych, a palić w nich można byle czym, nawet śmieciami lub wyjątkowo szkodliwym dla środowiska miałem i mułem węglowym, które zawierają dużo siarki i chloru. W Polsce niestety nie istnieją żadne normy dla jakości węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym. Szacuje się, że na terenie kraju jest około 3 milionów pieców kopciuchów i właśnie one powodują, aż w 80% zanieczyszczeń powietrza. Do tego dochodzą spaliny samochodów, najczęściej starych diesli oraz przemysł.

Jak się bronić przed duszącym zabójcą?

Zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz są tak duże, że przedostają się przez nieszczelne drzwi i okna do pomieszczeń, w których spędzamy aż 90% czasu w ciągu doby. Na zewnątrz podczas smogowych dni możemy doraźnie chronić się maseczką antysmogową, natomiast w naszych mieszkaniach, domach i biurach najlepiej zadbać o odpowiednie oczyszczenie powietrza.